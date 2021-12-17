أسرار النجوم: صدمة.. اتفرج ظهور مفزع لنجمة طيور الجنة جنى مقداد و الجمهور في ذهول .. ماذا أصابها؟

الرياض - محمد الاطلسي - ظهرت ​نجمة ​طيور الجنة​ جنى مقداد​، بأحدث صورة لها نشرتها في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، بإطلالة صدمت المتابعين، فبدت وكأنها خسرت الكثير من وزنها. وعلقت على الصورة بسؤال: "مساء الخير كيفكم؟ وكيف الدوام معكم؟ شو بتفضلوا يكون الدوام حضوري ولا أون لاين؟ أنا عن نفسي بحب أداوم بالمدرسة اكتر".

وكان لافتاً جواب شقيقها المعتصم بالله مقداد المشهور بـ"عصومي" إذ كتب :"اللي بننجح فيه بسرعة". يشار إلى أن جنى إحتلت شاشات التلفزيونات في جميع البيوت، وردد أغانيها الكبار مثل الصغار، وهي تعد من أفضل المنشدين على قناة طيور الجنة، ونالت شهرة واسعة بفترة وجيزة.

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