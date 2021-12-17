شيرين عبدالوهاب في تسجيل صوتي جديد: حسام حطني فوق رأسه ولكن شوهني بحبه

ابو ظبي - احمد الجزار - أصدر موقع مجلة “الجرس” تسجيلا صوتيا جديد للنجمة شيرين عبدالوهاب تتحدث فيه عن علاقتها بزوجها السابق الفنان حسام حبيب.

قالت شيرين عبدالوهاب: “حسام كبرني وحطني فوق راسه تاج، يا فرحتي بالحب ده عملي إيه شوّهني، عشان خلاني استحملت ما لا طاقة لنا به، كفاية 4 سنين، انتوا شوفوا حصل إيه 4 سنين واحكموا، مش هتكلم على حد كان جوزي ولا اللي قبله ولا اللي قبله”.

وأضافت شيرين: لا أريد الخطأ في شخص كان زوجي، ولكن في كل بلد عندهم بنات البيوت وفي البنات المودرن، انتم لو في ست عندكم في لبنان بتشبهنا في مصر يبقى اللي جاية من الضيعة.

وتابعت: أعجبني رد نوال الزغبي على أحد المذيعين، عندما سألها هل توافق على تقبيل يد زوجها أمام العالم، وردت عليه (مين ما كان أنا ما ببوسها في البيت هبوسها قدام العالم)، هي صح أنا غلط”.

وخطفت شيرين عبدالوهاب الأنظار في حفلها الأول بعد الانفصال بظهورها وهي حليقة الشعر، مما شغل الجمهور إن كانت تمر بظروف نفسية صعبة بعد طلاقها أم مجرد نيو لوك، لتخرج بعدها شائعات تؤكد أنها تعرضت للضرب والتعنيف على يد طليقها وهو من قص لها شعرها! ولكنها نفتها مؤكدة أنه قرارها ولا داعي لظلم الأبرياء.

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