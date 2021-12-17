فيفي عبده: مش عارفة فلوس الفن حلال ولا حرام وربنا هو اللي عالم هاتوب امتى

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت الفنانة فيفي عبده، ضيفة على برنامج حبر سري، الذي تقدمه الإعلامية أسماء إبراهيم، على شاشة القاهرة والناس، والذي تحدثت خلاله عن مسيرتها الفنية وحياتها الشخصية.
وقالت فيفي عبده، إن توبتها متعلقة بإرادة الله، وليست إرادتها، ولا تعرف متى ستعلن توبتها، كما لا تعلم إذا ما كانت أموال الفن حرام أم لا، موضحة: أبقى إنسانة غبية لو قولت إنها مش حرام، خلاص كبرت بيها، وبقيت فيفي عبده، مش هقدر أقول حرام وأتوب وما أتوبش، أنا بتعب في شغلي جدًا، وربنا هو اللي عالم هتوب امتى.
وعلقت الفنانة فيفي عبده، على حقيقة فشل ابنتها، الفنانة عزة مجاهد، فنيا؛ بعد مشاركتها معها في مسلسل كيد النساء، وقالت: لأ.. عزة مافشلتش بعد كيد النساء، هي اشتغلت في مسلسلات كتيره مع غيري، كونها ابنة فيفي عبده؛ ده صعب عليها، وأصبح عبئا عليها، وأنا مازقِّتهاش ولا ساعدتها في ده.
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