بينها قتل 4 أشخاص بالخطأ والقيادة تحت تاثير الكوكايين.. 6 اتهامات يواجهها نجل صاحب “هايبر وان”

ابو ظبي - احمد الجزار - وجهت جهات التحقيق المختصة 6 اتهامات للمتهم كريم محمد الهواري، نجل رجل الأعمال الشهير محمد الهواري مالك هايبر وان بالشيخ زايد وسلسلة من الاستثمارات، في قرار إحالته للمحاكمة الجنائية في القضية المتهم فيها بقتل 4 شباب عن طريق اصطدام سيارته بهم وتعاطيه المخدرات والمشروبات الكحولية خلال قيادته السيارة في أثناء وقوع الحادث.

حملت القضية الرقم 3744 لسنة 2021 جنايات ثان الشيخ زايد وقيدت تحت رقم 2259 لسنة 2021 كلي السادس من أكتوبر، وتم التحقيق فيها تحت إشراف المستشار أحمد مكي المحامي العام الأول لنيابة 6 أكتوبر الكلية.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم تهمة أنه في يوم 10 ديسمبر 2021 أحرز بقصد التعاطي مخدر الكوكايين في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

كما تسبب خطأ في موت المجني عليهم يوسف محمد العباسي شعبان، وعبد الله محمد حسانين خلاف، وعمر حمدي خليل توفيق، وسعيد حسن شلبي المتولي، حال كون المجني عليهم أطفالا، وأن الحادث ناشئ عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته القوانين واللوائح والأنظمة، فقاد المركبة الرقمية (م ل – 7573) بسرعة هائلة تجاوز المقررة قانونا حال قيادته تحت تأثير وطأة تعاطيه المادة المخدة المبينة ببند الاتهام السابق (الكوكايين) وأخرى مسكرة.

ولم يراع المتهم المسافة بينه وبين السيارة الرقمية (ي ه – 5719) التي كان يستقلها المجني عليهم المذكورون، فصدمها من الخلف مطيحا بها، ما أحدث بالمجني عليهم الإصابات البالغة التي أودت بحياتهم جراء هذا التصادم.

ووجهت النيابة العامة إلى المتهم تهمة قيادة المركبة الرقمية (م ل – 7573) تحت تأثير مخدر “الكوكايين” ومسكر “مادة كحولية”، وترتب على ذلك وفاة المجني عليهم المذكورين، ووجهت له أيضًا قيادة ذات المركبة بسرعة تجاوزت الحد الأقصى للسرعة المقررة قانونا، ووجهت له النيابة أيضًا تهمة قيادة ذات المركبة بحالة ينجم عنها تعريض حياة المواطنين وأموالهم للخطر.

كما وجهت له النيابة العامة تهمة إتلاف المركبة الرقمية (ي ه – 5719) التي كان يستقلها المجني عليهم، والمملوكة للمجني عليه “حسن عباس شلبي المتولي”، وكان ذلك ناشئا عن إهماله المتهم.

وبحسب مواد الاتهام المحال بها المتهم إلى المحاكمة الجنائية، فإن العقوبة المشددة فيها قد تصل إلى السجن 10 سنوات مع الغرامة المالية، والمتهم في القضية هو “كريم محمد تقي الدين زكي الهواري – 30 سنة – عضو مجلس إدارة شركة هايبر العاشر للتجارة”.

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