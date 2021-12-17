فيفي عبده: ما أقبلش أتبرع بأعضائي وبشوف نفسي طفلة ومش معني أني اَلف حاجة على دماغي أبقى اتحجبت

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت الفنانة فيفي عبده، عن رأيها في مبادرة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والتي أعلنتها الفنانة إلهام شاهين مؤخرًا، وأيَّدها عدد من الفنانين.

وقالت فيفي عبده، خلال لقائها ببرنامج حبر سري، المذاع على شاشة القاهرة والناس: ما أقبلش أتبرع بأعضائي، بالعكس، دي حاجة جميلة من إلهام شاهين؛ عشان تنقذ بني آدم، ولكن دي وجهات نظر، الواحد بيتمنى من الله إن يبقى عمره قبل الناس اللي حواليه، ولكن حسب ظروف البني آدم، ودي وجه نظر.

قالت الفنانة فيفي عبده إنها عادة ما تأخذ ملابسها التي ارتدتها في أي عمل، وتدفع ثمنها، مؤكدة أنها لا تريد أن يرتديها أحد.

وتابعت: باخد أي ملابس لبستها في أي عمل عشان ميحصلش فيها أي حاجة بدفع فلوس وأخدها، مبحبش حد يلبس لبسي.

وأضافت فيفي عبده: أنا نجمي خفيف ممكن أعمل شغلي عادي ولكن أتحسد عليه، أنا لو مش فنانة شاطرة مش هيجيبوني في كل الحاجات دي.

كما أشارت فيفي عبده إلى أنها لم تعش طفولتها، قائلة: أنا معشتش طفولتي ودلوقت أنا بشوف نفسي طفلة والبيت كله بيحبني الناس الكبيرة.

أما عن شائعات ارتداء الحجاب التي تطاردها طوال الوقت، فتابعت فيفي عبده: مبجيش عند سيرة الحجاب، بلبسه لما أكون طالعة الحج أو في العمرة أو قبل ما أنام بكون لافة حاجة على دماغي وبكلم الجمهور في اللايف مش معنى كده أني اتحجبت.