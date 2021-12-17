أسرار النجوم: عندما صفع عادل أدهم أسطورة الرقص الشرقي وأسقط رموشها الصناعية .. وهكذا الرد جاء قاسياً؟

الرياض - محمد الاطلسي - دائما ما تحتوي مشاهد السينما بين رجل وامرأة على لحظات عنف وضرب وتوبيخ، ويصور المشهد بالاتفاق بين الثنائي وبتعليمات المخرج أن تكون الصفعة خفيفة ولكن الأداء عنيف.

لكن الفنان عادل أدهم تجاهل هذا الاتفاق تمامًا وصفع الفنانة سهير رمزي التي وقفت أمامه في تصوير فيلم "المذنبون" وتسبب في خلاف وسب وقذف بألفاظ خارجة بينهم.

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تعود القصة إلى صفع أدهم لسهير رمزي على وجهها في أحد المشاهد، ثم تبادله سهير نفس الفعل، ولكن بعد الاتفاق بينهما، لكن صفع "أدهم" سهير على وجهها دون أن تدرك مما أدى إلى سقوطها على الأرض وإسقاط رموشها الصناعية.

هذا الأمر افقد سهير رمزي توازنها وجعلها تتلفظ بكلمات خارجة لعادل أدهم، وقامت لترد له الصفعة بقوة مثلما فعل معها.

وأكدت رمزي في إحدى الحوارات التليفزيونية أن هذه المشاهد يتم تصويرها بعد الاتفاق بين الممثلين الواقفين أمام بعضهما، وهو ما حدث معها ومع نور الشريف وغيره، ولكن عادل أدهم تجاهل ذلك.

وأضافت أن أدهم اعتذر لها كثيرًا بعد المشهد وبكى لتسامحه، ولكن بعدما أفقدتها قوتها وتسبب في ألم جسدي لها.

المصدر: الوفد