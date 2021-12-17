أسرار النجوم: تفاصيل صادمة.. لماذا لم يتزوج رشدي أباظة سعاد حسني رغم وقوعه في حبها بشدة وجنون؟

الرياض - محمد الاطلسي - الدنجوان .. رشدي أباظة الفنان المصري الذي وقعت في حبه الكثير من المعجبات، وكان فتى أحلامهن، بحضوره المميز وتألقه، وعلى الرغم من وقوفه أمام جميلات السينما العربية وتزوجه لـ 5 مرات، إلا ان فتاة واحدة كانت تسحره في كل مرة يقف أمامها في السينما المصرية.

سندريلا الشاشة العربية، سعاد حسني، التي كانت ومازالت ساحرة القلوب، لكل من يراها، برقتها وأنوثتها، لا منافس لها إلى يومنا هذا، ولم تتمكن أي ممثلة من منافستها في اللقب، ومن الطبيعي ان تستولي على قلب الكثيرين، بما فيهم الدنجوان رشدي أباظة الذي سُحر بها وعيناها الضاحكة، وبرائتها الشقية.

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وقف الفنان الراحل رشدي أباظة أمام السندريلا سعاد سحني أكثر من مرة أمام الشاشة، وقدموا عددًا من الاعمال السينمائية سويًا، ولم يتمكن من السيطرة على مشاعره أمام السندريلا أثناء تصوير أحد مشاهد فيلم "غروب وشروق"، وفي مشهد مفاجئ خلف كواليس العمل، ركع رشدي أباظة أمامهًا قائلاً «أنا بحبك»...