أسرار النجوم: وحش الشاشة : بكى يوم زواج هدى سلطان .. ووقف الى جانبه الرئيس مبارك والمفاجأة رأيه في سعاد حسني وفاتن حمامة

الرياض - محمد الاطلسي - علاقة فريد شوقي بالمرأة علاقة خاصة جداً فلقد أحب سبع مرات، واعتبر المرأة شريكة فعلية في كل أفكاره، لاسيما كفنان، فالمرأة زوجة الفنان لابد أن يكون لديها الحاسة الفنية، وليس بالضرورة تكون ممثلة، ولا تعمل في الحقل الفني، ويتطرق "أحداث نت" الى الجانب العاطفي من حياة وحش السينما عبرهذا العرض.

تزوج الفنان 5 مرات، وأنجب 5 بنات، منهن ابنته الممثلة رانيا والمنتجة ناهد، والبداية كانت من جارته حسنية السمراء التي أحبها، وهو لا يزال في بداية حياته إلا أنه لم يتزوجها، فلقد تزوج عندما كان عمره 18 عاماً من فنانة مغمورة، ولكنه انفصل عنها سريعاً قبل أن ينجب أطفالاً.

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أما زوجته الثالثة كانت من طالبة في المعهد الفني تدعى زينب عبد الهادي، وقد طلب يدها للزواج وأنجب وقتها ابنته الكبرى والأولى منى، وبعد أن أصبح أباً قرر ان يتخلص من الوظيفة الحكومية لكي يتفرغ للفن ورفضت زوجته هذا الأمر وخيّرته إما أن يستمر في الوظيفة أو يستقيل ويطلّقها، فقرر الانفصال لحبه للفن.

عاش بعدها فريد شوقي قصة حب مع الراقصة سنية شوقي، والتي أحبته وقررت أن توقعه في حبالها وكانت تطارده في كل مكان، إلا ان يوسف وهبي حذره منها وطلب منه الابتعاد عنها من أجل مستقبله الفني فاستمع لنصيحته.

وكانت الفنانة هدى سلطان أشهر زوجاته، التقاها في فيلم "حكم القوي" وتعلق بها حتى كان يكتب لها الخطابات أثناء التصوير، وتزوجها وأنجبت منه ناهد ومها التي توفيت وهي في شبابها، وابنة أخرى بالتبني تدعى نبيلة، وقدما معا عددا من أشهر الأفلام مثل "جعلوني مجرما، أبو الدهب، رصيف نمرة 5" حتى حدثت خلافات بينهما وانفصلا.

اما الزوجة الخامسة وقصة الحب السابعة والأخيرة كانت مع السيدة سهير ترك، والتي التقت به وكانت إحدى المعجبات بأفلامه في البداية، ومع الوقت أعادت له ثقته بنفسه وبالفن مجدداً، وقررا الزواج وأنجب منها ابنتيه عبير و​رانيا فريد شوقي​.

رأيه بسعد حسني وفاتن حمامة

قال فريد شوقي إن فاتن حمامة هي نجمة لآخر مدى، مهما ظهرت نجمات أخريات، أما سعاد حسني فهي ممثلة توافرت فيها كل مواصفات النجومية، وحضورها على الشاشة لم يحدث من قبل لكنها كسولة بعض الشيء.

علاقته بالرؤساء

وكان فريد شوقي يحكي دائماً عن وقفة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك بجانبه أثناء أزمته المرضية.

وتوفي وحش الشاشة عام 1998، عن عمر ناهز الـ78 عاماً، بعد صراعه مع مرض الالتهاب الرئوي، الذي أصيب به نتيجة كثرة تدخينه، وقد عانى من الألم مدة عامين.