أسرار النجوم: لن تصدق .. تحول من بائع أسماك وعامل بناء إلى أشهر فنان فى سماء الوطن العربى!! .. فمن يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - النجم بيومي فؤاد أصبح أحد ألمع نجوم الفن في مصر والوطن العربي واصبح يمتلك قاعدة شعبية عريضة اكتسبها من خلال تفنه وقدرته إلى اقتماص الشخصيات بقدرة عجيبة .

وللغوص اكثر نتطرق في هذا التقرير الذي غلبت عليه اللهجة المصرية :

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بيومي فؤاد أكتر النجوم إنتشارًا ونجاحًا في الفترة الأخيرة بالرغم من إن الفن مكنش حلمه ، الا إنه قدر يتميز بموهبته وفي وقت صغير جدًا خطف قلوب الجمهور ، وبسبب كثرة ظهوره على شاشة التليفزيون لقبوه بجوكر السينما المصرية .

تقريرنا عن حياة النجم بيومي فؤاد وإيه هى حرفته اللي ماتخطرش على بال حد وآخر ظهور لزوجته وأولاده تابعونا ..

إنتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي للفنان بيومي فؤاد مع زوجته وأبنائه وده كان أول ظهور ليهم أمام الكاميرات ، وفاجأت زوجته الجميع بإطلالتها المحتشمة الواسعة وهى ترتدي الحجاب وتبين إن الصورة كانت سنة 2016 في واحدة من المهرجانات الفنية.

من الحرف اللي عمل فيها بيومي ومش ممكن تخطر على بال شخص إنه إشتغل "بياع سمك" وكمان "عامل بناء" وموزع ل البيكنج باودر . وبسبب تواضعه وحبه للشغل قدر يوصل لكل الطبقات بسهولة وبيعتقد الجمهور إن الكم الكبير من المسلسلات والأفلام اللي بيقدمها بيتقاضى منها أجر كبير لدرجة إنها تسدد ديون مصر . وبالرغم من إنتشار وظهور بيومي في كتير من الأعمال على شاشة التليفزيون والسينما إلا إن الإنتشار مكانش مفاجأ وسبقه كتير من الأدوار الصغيرة اللي كتير من الجمهور مايعرفوهاش. كان بداية ظهوره بيومي على الساحة الفنية من خلال مشاركته في واحدة من حلقات الجزء الثاني للمسلسل الكوميدي "شباب أون لاين " سنة 2003، وقال بيومي في لقاء ليه إن المخرجة هالة خليل جت أخدته من المسرح، عشان يشارك في مسلسلها "شباب أون لاين" والمرة دي كانت أول تجربة ليه في التمثيل وكان في حلقة الخروف وقدم دور صاحب الخروف .

وظهر كمان كومبارس صامت في مسلسل "العندليب حكاية شعب" سنة 2006. ومن أهم الأدوار اللي قدمها وقدر يدخل بيها قلوب الجمهور دوره في مسلسل " الكبير أوي " اللي جسد فيه شخصية الدكتور ربيع ومن بعده كان نحاجه سهل في كل أدواره اللي مثلها. يذكر إن بيومي فؤاد من مواليد القاهرة يوم 16 يونيو سنة 1965 عمره حاليا 56 سنة .

إتخرج من جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة واللي ساعده إنه يدخلها بسهوله هو والده لانه كان بيشتغل فيها وكان من ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني قسم الإخراج ومشترك في فرقة أتيليه المسرح. قدم حوالي بيومي 100 فيلم وأكثر أبرزهم "دكان شحاته ، حرب كرموز ، أبو شنب ، الراجل الغامض بسلامته، بنك الحظ ، صنع في مصر، الحرب العالمية الثالثة، حسن وبقلظ" وغيرهم أفلام تانية كتير .. أما عن مسلسلاته منها " بنت من شبرا، فرق توقيت ، لما تامر ساب شرقية ، خلصناك بشياكة ، ربع رومي ، هى ودافنشي ، عوالم خفية " وغيرهم ..