أسرار النجوم: لن تصدق .. تحول من بائع أسماك وعامل بناء إلى أشهر فنان فى سماء الوطن العربى!! .. فمن يكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - النجم بيومي فؤاد أصبح أحد ألمع نجوم الفن في مصر والوطن العربي واصبح يمتلك قاعدة شعبية عريضة اكتسبها من خلال تفنه وقدرته إلى اقتماص الشخصيات بقدرة عجيبة .
وللغوص اكثر نتطرق في هذا التقرير الذي غلبت عليه اللهجة المصرية :
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بيومي فؤاد أكتر النجوم إنتشارًا ونجاحًا في الفترة الأخيرة بالرغم من إن الفن مكنش حلمه ، الا إنه قدر يتميز بموهبته وفي وقت صغير جدًا خطف قلوب الجمهور ، وبسبب كثرة ظهوره على شاشة التليفزيون لقبوه بجوكر السينما المصرية .
تقريرنا عن حياة النجم بيومي فؤاد وإيه هى حرفته اللي ماتخطرش على بال حد وآخر ظهور لزوجته وأولاده تابعونا ..
إنتشرت صور على مواقع التواصل الإجتماعي للفنان بيومي فؤاد مع زوجته وأبنائه وده كان أول ظهور ليهم أمام الكاميرات ، وفاجأت زوجته الجميع بإطلالتها المحتشمة الواسعة وهى ترتدي الحجاب وتبين إن الصورة كانت سنة 2016 في واحدة من المهرجانات الفنية.
من الحرف اللي عمل فيها بيومي ومش ممكن تخطر على بال شخص إنه إشتغل "بياع سمك" وكمان "عامل بناء" وموزع ل البيكنج باودر . وبسبب تواضعه وحبه للشغل قدر يوصل لكل الطبقات بسهولة وبيعتقد الجمهور إن الكم الكبير من المسلسلات والأفلام اللي بيقدمها بيتقاضى منها أجر كبير لدرجة إنها تسدد ديون مصر . وبالرغم من إنتشار وظهور بيومي في كتير من الأعمال على شاشة التليفزيون والسينما إلا إن الإنتشار مكانش مفاجأ وسبقه كتير من الأدوار الصغيرة اللي كتير من الجمهور مايعرفوهاش. كان بداية ظهوره بيومي على الساحة الفنية من خلال مشاركته في واحدة من حلقات الجزء الثاني للمسلسل الكوميدي "شباب أون لاين " سنة 2003، وقال بيومي في لقاء ليه إن المخرجة هالة خليل جت أخدته من المسرح، عشان يشارك في مسلسلها "شباب أون لاين" والمرة دي كانت أول تجربة ليه في التمثيل وكان في حلقة الخروف وقدم دور صاحب الخروف .
وظهر كمان كومبارس صامت في مسلسل "العندليب حكاية شعب" سنة 2006. ومن أهم الأدوار اللي قدمها وقدر يدخل بيها قلوب الجمهور دوره في مسلسل " الكبير أوي " اللي جسد فيه شخصية الدكتور ربيع ومن بعده كان نحاجه سهل في كل أدواره اللي مثلها. يذكر إن بيومي فؤاد من مواليد القاهرة يوم 16 يونيو سنة 1965 عمره حاليا 56 سنة .
إتخرج من جامعة حلوان كلية الفنون الجميلة واللي ساعده إنه يدخلها بسهوله هو والده لانه كان بيشتغل فيها وكان من ضمن الدفعة الأولى لمركز الإبداع الفني قسم الإخراج ومشترك في فرقة أتيليه المسرح. قدم حوالي بيومي 100 فيلم وأكثر أبرزهم "دكان شحاته ، حرب كرموز ، أبو شنب ، الراجل الغامض بسلامته، بنك الحظ ، صنع في مصر، الحرب العالمية الثالثة، حسن وبقلظ" وغيرهم أفلام تانية كتير .. أما عن مسلسلاته منها " بنت من شبرا، فرق توقيت ، لما تامر ساب شرقية ، خلصناك بشياكة ، ربع رومي ، هى ودافنشي ، عوالم خفية " وغيرهم ..
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