أسرار النجوم: فنانة مصرية كرمها عبدالناصر وعينها مبارك في مجلس الشورى ودولة عربية اقرت قانون جديد لأجلها .. فمن تكون؟

الرياض - محمد الاطلسي - حظيت بألقاب عدة خلال مشوار فني امتد لسنوات طويلة منها "راهبة السينما المصرية"، و"عذراء الفن"، وتعتبر من أفضل الممثلات اللواتي قدمن دور الأم في الدراما، برغم عدم انجابها للأولاد، واشتهرت ايضاً بالتراجيدي، لكنها استطاعت أن تنجح في بعض الأعمال الكوميدية، انها الفنانة الراحلة أمينة رزق، الذي يكشف "احداث نت"، عن جوانب عدة في حياتها ومسيرتها الفنية، التي كُللت بالنجاح.

ولدت أمينة رزق في عام 1910م، وكان والدها متزمت الى درجة انه كان يمنع والدتها من النظر عبر النافذة، وذات يوم ذهبت أمينة رزق مع خالها الى سينما صامته في طفولتها، وكان رد فعل ابوها قاسي جدا، حيث حاول ضربها بـ"الكرباج"، الا انها اختبأت تحت السرير، وتدخلت الأم لمنع الأب من ضرب امينة رزق.

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توفى ابوها وعمرها 7سنين، وكانت أمها عمرها 21سنة، لأنها تزوجت في عمر الـ 13سنة، وكانت تذهب الى مسرح "الحلو" مع خالتها التي تعتبر ممثلة، وكان يستهويها التمثيل منذ الصغر.

كان والدها ثري وورثت مع أمها أموال وذهب كثير، سافرت من طنطا الى القاهرة، بعدما قرر أحد الأشخاص قتلها هي ووالدتها، وكان هناك ملهى ليلي ويعرض فيه أنواع من العمل الروائي وعروض مسرحية لنجيب الريحاني وعلى القسار، ومنيرة المهدية وفرقة أنور عكاشة، وكثير من الأغاني واعجبت بالتمثيل.

وعندما علمت الام بان امينة رزق انها تميل الى التمثيل مع خالتها، كانت رافضة دخولها للفن، ولكن حاولت امينة اقتناع أمها بالدخول الى احدى الفرق الفنية، واقتنعت الام، انضمام امنة رزق وخالتها الى احدى الفرق الفنية، وكان دورهن يقاصر على ترديد الأغاني بعد الفرق، وتقديم دور صغير في المسرح، لحبهم بالفن.

وعندما طلب يوسف وجهي وجوه حديدة لفرقته في مسرح رمسيس، وتقدم امينة رزق وخالتها أمينة محمد، وانضموا الى الفرقة، 1924م، وأصبحت تتدرج في الأدوار الى ان صبحت واحدة من الاساسين في افي الفرقة، وبعد النجاح الكبير في المسرح، رشحها يوسف وهبي لفيلم من أوائل الأفلام الناطقة في السينما المصرية "أولاد الذوات".

وبعد النجاح الذي حققته بفيلم أولاد الذوات، والدور الذي لعبته ببراعة، عرض عليها العديد من الاعمال في السينما والمسرح، وأصبحت نجمة في الجانبين، واشتهرت بتقديم أدوار الأم، وكانت بارعة في تجسيد الشخصية بشكل رائع، ومن الأدوار التي قدمتها "ساعة التنفيذ" قيس وليلس فيلم "ليلى في الظلام" و"قلب امرأة"، من المسلسلات ليلة سقوط قرناطة، وحارة الشرفاء، والجدران الدافئة، علم عم امين، وغيرها.

وزارت مجموعة من الدول العربية برفقة فرقة يوسف وهبي وفرق أخرى، في عروض مسرحية وتم تكريمها، وقالت في احدى مقابلاتها ان ملك المغرب محمد السادس، سن قانون جديد في المغرب بسبب مينة رزق، وذلك الان القانون في المغرب لم يكن يسمح بتكريم المرة، وكان يريد تكريم الفنانة أمينة رزق، ولذلك اقر بقانون جديد.

وخلال مشوارها الفني حصلت أمينة رزق على العديد من الجوائز، ومنها وسام الاستحقاق من الرئيس جمال عبد الناصر، وفي عام 1991 عيّنت بمجلس الشورى.

وعن حياتها الشخصية، تقول الفنانة أمينة رزق، انها كرست حياتها للفن، وبالرغم من هناك كثيرين تقدموا لها ولكن لم تقبل حتى بالخطوبة، وفي أحد الأيام تقدم لها ضابط وضغطت عليها أمها وخالتها، ووافقت لأنه وعدها بعدم ابعادها عن السينما والعمل الفني، ولكن بعد سنة ونصف من الخطوبة، سافر في بعثة، واستغلت الفرصة وذهبت بـ"الشبكة" الى عند اخوه وقالت: " قول لاخوك مافيش نصيب".

وبعد 14سنة عاد نفس الشخص وطلب منها الزواج، ووافقت تحت تأثير العائلة وضغوطها، وانفصلوا، وكانت هناك اشاعات عن زواج يوسف وهبي، الا انها نفت ذلك، وقالت انها احبته لأنه رمز من رموز الفن.

وقالت: "انها تشبعت بالأعمال السينمائية كزوجة وأم من خلال الشخصيات التي قدمتها، وهذا ما جعلني لم استهوي فكرة الزواج" ورحلت الفنانة أمينة رزق، في عام 2003م، عن عمر يناهز93سنة.