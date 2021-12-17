ظافر العابدين يبكي متاثرًا بالأيام الصعبة التي عاشها في إنجلترا وعمله في غسل الصحون (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - لم يتمالك الفنان ظافر العابدين دموعه خلال حديثه عن رحلته ومعاناته قبل الوصول إلى الشهرة والنجومية.

كان ذلك خلال حلوله ضيفا على برنامج “معكم” من تقديم منى الشاذلي عبر قناة cbc، وخلال الحلقة حكى ظافر العابدين أنه مر بمراحل صعبة بعدما تعرض لإصابة خلال لعبه كرة القدم، وقراره بالسفر إلى إنجلترا لتعلم اللغة والتمثيل.

وقال إنه عمل في غسل الصحون في أحد المطاعم، مضيفا أنه في فترة كان كل أصدقائه وصلوا إلى مناصب عالية وأصبح لديهم أسرة وهو لا يملك أي شيء حتى ثمن تذكرة الأتوبيس، لكن كان لديه طموح وحلم تمسك به واستطاع تحقيقه.

وبكى ظافر العابدين عندما حكى أنه أخذ ابنته “ياسمين” وزوجته إلى نفس المطعم الذي عمل فيه لأنه أراد أن يعلمها أن الحياة رحلة وبها الكثير من الصعوبات.

الفنان التونسي أكد أنه كان لديه حلمًا بأن يصبح فنانًا، وخضع بالفعل لاختبار في معهد التمثيل بانجلترا وتم قبوله، وبعدها كان عليه أن يعمل لساعات أطول حتى يستطيع تغطية مصاريف دراسته، كما لفت إلى أن أسرته لم تكن تعلم بظروفه الصعبة التي عاشها، وكان دائمًا ما يطمئنهم على حالته في الغربة.

ظافر العابدين يتحدث عن زوجته

وعن اهتمام الجميع بظهور زوجته النادر معه في فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، قال النجم التونسي إن زوجته سرقت الأنظار منه وأنه سعيد وفخور بهذا الأمر، موضحًا أن زوجته محبة لمجال التمثيل والفن بشكل عام، وأنه على استعداد لأن بتعاون معها في عمل فني إذا كان هناك سيناريو مناسب يستطيع جمعهما معًا.

يذكر أن ظافر العابدين خاض تجربة الإخراج لأول مرة من خلال فيلم “غدوة” الذي عرض لأول مرة عالميا ضمن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي 43.

تدور أحداث الفيلم حول حبيب، الذي تجمعه حالته الصحية بنجله من زواجه السابق أحمد، الذي يبلغ من العمر 15 عاما. يؤثر الماضي السياسي لحبيب خلال سنوات الديكتاتورية في تونس على حاضره، فتنقلب الأدوار ويُجبر أحمد على العناية والحفاظ على سلامة أبيه.

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