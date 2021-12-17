رونالدو وجورجينا يكشفان عن جنس توأمهما المنتظر (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - كريستيانو رونالدو نجم كرة القدم البرتغالي، كشف خلال الساعات الماضية عن جنس طفليه التوأم من حبيبته العارضة الأرجنتينية جورجينا رودريجيز، وذلك من خلال مقطع فيديو طريف نشره.

كريستيانو رونالدو نشر عبر حسابه على انستجرام، مقطع فيديو قصير ظهر فيه أبنائه الأربعة وهم يمسكون ببالونتين، وقام اثنين منهما بفقعهما، لتخرج منهما قصاصات باللونين الزهري والأزرق، ليتبين أن جورجينا وكريستيانو سوف يرزقان بتوأم صبي وفتاة.

وعبر أبناء كريستيانو وجورجينا عن مدى سعادتهم بعد معرفتهم بأنهم سوف يستقبلان قريبًا شقيقين توأم، صبي وفتاة، وظلوا يقفزون بجوار الهدايا التي تم إهدائها للأبوين بعد معرفة الخبر السعيد.

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من جانبه عبر كريستيانو رونالدو عن سعادته كذلك بأسرته، وانتظاره لقدوم الطفلين الجديدين، وعلق على الفيديو الذي نشره وقال: “حيث تبدأ الحياة والحب لا ينتهي”، وتلقى رونالدو وجورجينا التهاني من قبل عدد كبير من جمهورهما الذين تمنوا لهما حياة سعيدة مع أطفالهم.

وكان كريستيانو رونالدو قد فاجئ الجمهور في أكتوبر الماضي عن حمل حبيبته جورجينا رودريجيز في طفلين توأم، ليعلن بذلك انتظاره لطفليه الخامس والسادس، بعد أن أنجب الثنائي 4 أطفال مسبقًا.

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وحرص رونالدو وجورجينا وقتها على نشر صورة حديثة لهما وهما يحملان صورة للسونار الذي يظهر الطفلين التوأم في شهور الحمل الأولى، وعلق الثنائي على الصورة وقالا: “سعداء لنعلن أننا نتوقع توأم، قلوبنا مليئة بالحب، لا يمكننا الانتظار لرؤيتهما”.

الجدير بالذكر أن رونالدو قد فاجئ جورجينا وأهداها مؤخرًا هدية ثمينة وقدم لها صندوق مجوهرات من ماركة “لويس فيتون”، يبلغ طوله 1.4 متر، ويبلغ ثمنه 120 ألف يورو وهو ما جعلها مبهورة بتلك الهدية الثمينة.

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