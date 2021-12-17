رغم تصريحه المثير بعد مباراة مصر وتونس.. اختيار حفيظ الدراجي للتعليق على مباراة المنتخب مع قطر

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، المعلق الذي يقوم بأداء التعليق والوصف الصوتي لمجريات اللقاء الناري الذي يجمع بين المنتخب المصري مع نظيره القطري، في بطولة كأس العرب 2021.

ويترقب مُحبي وعشاق الساحرة المستديرة في الوطن العربي، موعد انطلاق مباراة القمة، غدًا السبت، بين منتخب الفراعنة مع نظيره العنابي، من أجل تحديد المنتخبين أصحاب المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العرب 2021.

وأسندت شبكة قنوات بي إن سبورتس القطرية؛ الناقل الرسمي لفعاليات بطولة كأس العرب 2021؛ مهمة التعليق الصوتي على مباراة مصر وقطر، للمعلق الجزائري الشهير حفيظ دراجي.

وجاء تعيين حفيظ دراجي مُعلقًا على مباراة مصر وقطر، رغم حالة السخط التي انتشرت بين الجماهير المصرية، بعد أن أدلى المعلق الجزائري بتصريحات مثيرة خلال مباراة الفراعنة أمام تونس، حيث قال: اللاعب التونسى يوسف المساكنى يمكنه أن يمسح بمفرده دفاع لاعبي المنتخب المصري.

واستغرب المعلق الجزائري من ردود الأفعال النارية التي تلقاها عقب تعليقه على مباراة مصر وتونس، يوم الأربعاء الماضي، في نصف نهائي بطولة كأس العرب، والتي خسرها الفراعنة بهدف دون رد.

وخسر منتخب مصر أمام تونس بهدف نظيف، في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العرب، بينما خسر المنتخب القطري أمام نظيره الجزائري بهدفين مقابل هدف وحيد في الدور ذاته.

وتُطلق فعاليات مباراة مصر وقطر لتحديد المركز الثالث والرابع على ملعب 974 ظهر غدًا السبت، الموافق 18 من ديسمبر الجاري 2021 في تمام الساعة الثانية عشر ظهرًا بتوقيت القاهرة، والواحدة بتوقيت مكة المكرمة والدوحة.

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