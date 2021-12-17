تأجيل حفل حمادة هلال في العراق لأسباب أمنية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن الفنان حمادة هلال عن تأجيل حفله في العراق.

وكشف عن سبب تأجيل الحفل الذي كان من المقرر إقامته يوم الأحد 19 ديسمبر.

وكتب حمادة هلال عبر حسابه على “إنستجرام”: “مساء الفل على كل الحبايب تم تأجيل حفلتي في العراق لتكون في ميعاد آخر خلال شهر ديسمبر بإذن الله وبشكر إدارة الحفل على تلبية طلبي لتأجيل الحفل لأسباب أمنية واحتراما لكل المناسبات الدينية، وإن شاء الله هيتم الإعلان عن الميعاد الجديد قريباً. جمعه مباركة”.

على جانب آخر، يخوض حمادة هلال السباق الرمضاني 2022 بالجزء الثاني من مسلسل “المداح”.

وشوق حمادة هلال جمهوره للمسلسل وقال في لقاء مع mbctrending إن الجزء الثاني سيكون أصعب من الجزء الأول.

وأوضح أنه يريد تقديم دراما مختلفة عن الأعمال التي يتم تقديمها كل عام في رمضان، مشيرا إلى أنه لا زال في مرحلة التحضيرات ولم يبدأ التصوير بعد.

وحقق مسلسل “المداح” الذي عرض في رمضان 2021 نجاحا كبيرا، وشارك في بطولته إلى جانب حمادة هلال ونسرين طافش، أحمد بدير، خالد سرحان، محمد عز، جمال عبد الناصر، دنيا عبد العزيز، حنان سليمان، محسن منصور، محمد الصاوي، هادي خفاجي، تامر شلتوت، صبحي خليل، محمود عامر، عبير فاروق، هايدي رفعت، بسمه ماهر، وهو من تأليف أمين جمال، وليد أبو المجد، شريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

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