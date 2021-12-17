من أغنياء العالم وهذا أخر قرار أصدره.. وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم صاحب سلسلة “كارفور”

ابو ظبي - احمد الجزار - توفي رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، مؤسس مجموعة ماجد الفطيم، وصاحب أحد أكبر السلاسل التجارية في الشرق الأوسط، وذلك صباح اليوم الجمعة.

ماجد الفطيم، هو مالك مجموعة ماجد الفطيم، وتعد شركاته من أكبر الشركات في الوطن العربي، وحضورها كبيرٌ في دولة الإمارات العربية المتحدة وغيرها من بلدان المنطقة، ومنها مشاريع ماجد الفطيم فهي: ماف دالكيا الشرق الأوسط، ماجد الفطيم أوريكس، ماجد الفطيم لتجارة التجزئة، ماجد الفطيم العقارية، ماجد الفطيم لإدارة الأصول.

وتمتلك شركته مول سيتي سنتر ألماظة وسكي مصر ومول مصر وسيتي سنتر.

وصنف ماجد الفطيم من كبار الأثرياء العرب في 2020، ضمن مجلة فوربس، بثروة تقدر بـ 3.6 مليار دولار.

مجموعة ماجد الفطيم، هي شركة إماراتية قابضة، ولها استثمارات مليارية في مصر، وتمتلك مراكز التسوق ومحلات التجزئة ومؤسسات ترفيهية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

يقع مقرّ الشركة في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، وقد أسسها عام 1992 رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم.

كان ماجد الفطيم، مؤسس ورئيس مجموعة ماجد الفطيم، قد نجح في إبداع فكرة إنشاء مراكز التسوق ومجمعات الأسواق الشاملة على صعيد المنطقة.

اَخر قرارات ماجد الفطيم

كشف الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، عن آخر قرار أصدره رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم، قبل ساعات على وفاته، اليوم الجمعة.

وقال بن راشد، في تغريده، نعى فيها الفقيد، عبر حسابه الرسميي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر: أن ماجد الفطيم أصدر قرارا بتوظيف 3000 مواطن في مؤسساته ومشاريعه.

وأضاف بن راشد: رحم الله أخونا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف 3000 مواطن، رحمه الله وأسكنه فسيح جناته، وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان، آمين.