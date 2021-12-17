أسرار النجوم: شيرين عبدالوهاب في تسجيل صوتي جديد تبكي الصخر :حسام حبيب شوهني وهذا ما فعلته نوال الزغبي ؟

الرياض - محمد الاطلسي - طبقا لما تناقلته مواقع وصحف عربية منها موقع "الجرس" عن تسجيلا صوتيا جديد للنجمة شيرين عبد الوهاب تتحدث فيه عن علاقتها بزوجها السابق الفنان حسام حبيب والتي كانت حديث الساعة خلال الأيام الماضية.

شيرين تعترف: حسام حبيب شوهني

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وقالت شيرين عبد الوهاب في التسجيل: "حسام كبرني وحطني فوق راسه تاج، يا فرحتي بالحب ده عملي إيه شوّهني، عشان خلاني استحملت ما لا طاقة لنا به، كفاية 4 سنين، انتوا شوفوا حصل إيه 4 سنين واحكموا، مش هتكلم على حد كان جوزي ولا اللي قبله ولا اللي قبله".

وأضافت شيرين: لا أريد الخطأ في شخص كان زوجي، ولكن في كل بلد عندهم بنات البيوت وفي البنات المودرن، انتم لو في ست عندكم في لبنان بتشبهنا في مصر يبقى اللي جاية من الضيعة.

شيرين عبد الوهاب تستشهد بنوال الزغبي

وأنهت شيرين حديثها قائلة:"أعجبني رد نوال الزغبي على أحد المذيعين، عندما سألها هل توافق على تقبيل يد زوجها أمام العالم، وردت عليه (مين ما كان أنا ما ببوسها في البيت هبوسها قدام العالم)، هي صح أنا غلط".

شيرين عبد الوهاب

وكان اسم شيرين عبد الوهاب تصدر تريند على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك عقب الإعلان الرسمي عن انفصالها رسمياً من الفنان حسام حبيب، حيث منذ الإعلام لم تهدأ الأحداث والتي اشتعلت بظهور شيرين عبد الوهاب بدون شعر في آخر حفلتها في دولة أبو ظبي بالإمارات حيث أشعلت مواقع التواصل الاجتماعي.

وما بين اتهامات بقيام حسام حبيب بحلق شعرها وبين دخولها في حالة نفسية صعبة ظهرت شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب، لإيضاح كافة الحقائق التي تداولت عنها بعد ظهروها بحلق شعرها.

تفاصيل جديدة بأزمة شيرين عبد الوهاب

كشفت الفنانة شيرين عبد الوهاب تفاصيل جديدة عن أزمة انفصالها عن زوجها السابق حسام حبيب، مؤكدة أنها لم تلجأ إلى حلاقة شعرها نتيجة مرض نفسي.

وحول سبب حلاقة شعرها، قالت شيرين عبد الوهاب: "لم يكن أمامي غير كده، أنا حاسة أن دماغي بتفرز أفكار طول الوقت ولو سبت دماغي هتاكلنى، وأنا عملت كده لأنى ما كنتش حلوة في عينيه، عملت كده علشان هو ما يشوفنيش حلوة، والفرق بين حلاقة الشعر والطلاق يوم واحد، حلقت شعري قبل يوم واحد من الطلاق ودي مش أول مرة أقص شعري، فاكر لما قولت إنى طالعة علشان أضحك الناس وقالوا عليا إنى كنت بتريق على البلد، كنت مدبوحة ودبحونى أكتر وقتها".

وتابعت: "الإنسان الحساس بزيادة ممكن يؤذي نفسه علشان يعاقب نفسه وأنا كنت بعاقب نفسي، أنا غلطت في اسمى ومكانتي وقدري".

المصدر | ليالينا - الجرس