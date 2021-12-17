أسرار النجوم: فيفي عبده تفاجئ جمهورها وتكشف أسباب ارتدائها الحجاب .. والمفاجأة في التوقيت؟

الرياض - محمد الاطلسي - علقت الفنانة المصرية فيفي عبده على الشائعات التي انتشرت حول ارتدائها الحجاب بسبب ظهورها في بعض الفيديوهات وهي ترتدي غطاء على رأسها.

حقيقة ارتداء فيفي عبده للحجاب

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وقالت فيفي عبده: "مبجيش عند سيرة الحجاب، ألبسه لما أكون طالعة الحج أو في العمرة أو قبل ما أنام بكون لافة حاجة على دماغي وبكلم الجمهور في اللايف مش معنى كده إني اتحجبت"، حسب تصريحاتها لبرنامج "حبر سري" الذي تقدمه أسما إبراهيم على شاشة "القاهرة والناس".

وتابعت فيفي عبده: آخذ أي ملابس ارتديتها في أي عمل تجنبا لحدوث أي مكروه، أدفع فلوس وأحصل عليها، لا أحب أن يرتدي شخص آخر ملابسي.

وأضافت: أنا نجمي خفيف ممكن أعمل شغلي عادي ولكن أتحسد عليه، أنا لو مش فنانة شاطرة مش هيجيبوني في كل الحاجات دي.

فيفي عبده بمهرجان القاهرة

وكان أخر ظهور للفنانة فيفي عبده في حفل افتتاح الدورة الثالثة والأربعون من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وظهرت فيفي عبده، بإطلالة مميزة خطفت بها الأنظار، حيث ارتدت فستان أسود مطرز باللون الموف وبقصة شعر منسدل، وبالطبع لم تفوت الفرصة لتقدم "خمسة مواه" الشهيرة بها.

رقصات فيفي عبده تعرضها للهجوم

وكانت الفنانة فيفي عبده، للهجوم والانتقاد من متابعيها، إذ سبق ذلك ظهورها خلال إحدى حفلات الساحل الشمالي وهي ترقص على الأغنية الجديدة للفنان حسين الجسمي «حتة من قلبي»، مقطع الفيديو الذي شاركت به متابعيها عبر حسابها الرسمي على تطبيق «إنستجرام».

وتعرضت وقتها الفنانة فيفي عبده للهجوم والانتقاد الشديد من متابعيها: «اتقي ربنا كنت تعبانة في المستشفى» «إيه ده مش كفاية كده»، «حرام كده عندك حفيدة».

وهذه ليست المرةّ الأولى التي تنشر فيها عبده فيديوهات لوصلات رقص تؤديها، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، بينما تمضي فترة نقاهة في الساحل الشمالي، بعد تعافيها من أزمةٍ صحية جعلتها طريحة الفراش لأشهر.

كانت فيفي عبده، قد تعرضت مؤخراً لوعكة صحية نتيجة حقنة طبية خاطئة ونقلت على أثرها إلى المستشفى.

فقبل فترة، صدمت عزة مجاهد، ابنة الفنانة المصرية فيفي عبده، الجمهو بصورة على حسابها بموقع "إنستغرام"، لوالدتها على سرير مستشفى بين الأجهزة الطبية، بعد خروجها من غرفة العمليات، إثر تعرضها لخطأ طبي، ويبدو عليها المرض الشديد.

المصدر - ليالينا