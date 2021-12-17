أسرار النجوم: ظهور مفزع «صادم» للفنانة نجلاء فتحي والتجاعيد تملأ وجهها.. لن تصدق كيف غيرت السنوات ملامحها الجميلة والجمهور في ذهول ( اتفرج)

الرياض - محمد الاطلسي - 21 عاما مرت على اعتزال الفنانة القديرة نجلاء فتحي، صاحبة الرصيد الكبير من الأعمال الفنية، والمحببة في قلوب جمهورها، رغم غيابها الطويل عن الشاشة السينمائية، إذ كانت آخر أعمالها فيلم «بطل من الجنوب» عام 2000.

تميزت الفنانة نجلاء فتحي، 70 عاما، بملامحها الجميلة التي جذبت الأنظار إليها، إذ تعتبر من جميلات الشاشة السينمائية، وهي أيضًا صاحبة قصة الحب المميزة مع زوجها الراحل الإعلامي حمدي قنديل، ومنذ وفاته فضلت الاختفاء بعيدًا عن الأنظار.

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آخر ظهور للفنانة نجلاء فتحي في شهر مايو 2020، كان آخر ظهور للفنانة نجلاء فتحي، حين هنأت المخرج محمد خضر زوج ابنتها الوحيدة، ياسمين أبوالنجا، بعيد ميلادها، عبر مقطع فيديو انتشر على نطاق واسع، متمنية خلاله عودته من الإمارات العربية المتحدة إلى مصر سالمًا: «كل سنة وأنت طيب يا محمد.. وعيد ميلاد سعيد يا حبيبي وترجعلنا بألف سلامة».

ورغم تقدم السن الذي ظهر على الفنانة نجلاء فتحي، وبروز التجاعيد في وجهها، لكنها ما زالت تحتفظ بجمالها وأناقتها، وشعرها المنسدل، إذ أبدى متابعيها إعجابهم بجمالها، من خلال تفاعلهم على الفيديو: «دائمة الجمال والأناقة»، «لسة حلوة زي ما أنتي»، «قمر والله»، «ربنا يديكي الصحة دايمًا»، «ربنا يحفظك طول العمر جميلة وأنيقة».

يذكر أن الفنانة نجلاء فتحي اعتزلت الفن عام 2000 بعدما تعرض فيلمها "بطل من الجنوب عزيز عيني"، لمؤامرة رفعه من دور العرض السينمائي، وتوقف مسلسلها "وجه القمر"، فتفرغت للأعمال الخيرية.

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