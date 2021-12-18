وزراة الصحة تعلن اكتشاف أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون في مصر

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت وزارة الصحة والسكان، اكتشاف أول 3 حالات إصابة بمتحور أوميكرون لفيروس كورونا داخل مصر، مشيرةً إلى أنه من قيام مصر بترصد القادمين من الدول التي ظهر بها المتحور، من خلال نقاط الفرز والحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، وبناءً على نتائج اختبار التسلسل الجيني الذي يتم إجراؤه لجميع الحالات الإيجابية المكتشفة، أظهرت نتائج اختبار التسلسل الجيني، أمس، وجود ثلاث حالات إيجابية للمتحور أوميكرون، ضمن 26 حالة مصابة بفيروس كورونا تم اكتشافها، وعزلهم بمستشفيات العزل واتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين.

وأضافت الوزارة، أنه طبقا لنظام الترصد، فإن هناك حالتين لا تعانيان من أي أعراض والحالة الثالثة تعاني من أعراض إصابة خفيفة، وتخضع الثلاث حالات للعزل والمتابعة من الفريق الطبي، وتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية للمخالطين، ولم تسفر جهود الترصد والمتابعة عن اكتشاف أي إصابة أخرى بالمتحور أوميكرون في أي من المطارات أو الموانئ.

جدير بالذكر أن مصر من خلال تكثيف عمليات الترصد في نقاط الحجر الصحي بجميع نقاط الدخول بالجمهورية، فضلًا عن تكثيف جهودها خلال الأشهر الماضية أثناء اجتياح المتحور دلتا لدول العالم، الأمر الذي ساهم بشكل كبير في تأخير ظهور المتحور دلتا في مصر بالمقارنة بدول عديدة.

وتناشد وزارة الصحة والسكان، المواطنين بالالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية لفيروس كورونا، وارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد الجسدي، كما تدعو المواطنين بضرورة الإسراع في تلقي لقاحات فيروس كورونا لحمايتهم من خطر الإصابة بالفيروس.

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