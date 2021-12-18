أول تعليق من محمد رمضان على ظهوره بالشيشة في حوار تلفزيوني (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - علق الفنان محمد رمضان، على ظهوره في حوار مؤخرًا، وهو يمسك الشيشة في يده، بعدما واجه هجومًا بسبب هذا الأمر.
ونشر محمد رمضان، فيديو له، وهو يمسك الشيشة في اللقاء عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرم، وعلق عليه قائلًا: كنت فاكر الشيشة في اللقاء التلفزيوني هتخليني أعرف أرص الكلام.. لا للتدخين.
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A post shared by Mohamed Ramadan (@mohamedramadanws)
وفي وقت سابق، استخدم الفنان محمد رمضان أغنية صباح الشهيرة وهي ساعات ساعات، كي يعلق على إهداء الجمهور ساعات هدايا له خلال حفلته في العراق، والذي أحياه مسبقًا، وأشار رمضان أن الحفل كان من أسعد الأوقات التي قضاها في حياته مع الجمهور.
كما نشر الفنان محمد رمضان فيديو له، وهو يلتقط فيه الساعات من الجمهور، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات انستجرام، وظهرت في الخلفية أغنية ساعات ساعات للشحرورة، وكتب رمضان على الفيديو معلقًا: أجمل ساعة في حياتي ساعة ما بشوف جمهوري.
وتعرض محمد رمضان، لهجوم عنيف بعد الحفلة الذي أحياها في العراق، بسبب أحد المشايخ الذي سخر منه، ووصفه بأنه أسود قبيح ومخنث، وتعجب منه الفنان محمد رمضان، ورد عليه في فيديو عبر حسابه بـ انستجرام، وقال: كيف تسخر من لوني الأسود وأنت في بيت الله؟
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