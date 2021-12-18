تقارير صحفية إنجليزية تكشف عن إصابة محمد صلاح بفيروس كورونا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشفت تقارير صحفية إنجليزية، تعرض محمد صلاح قائد المنتخب الوطني المحترف في صفوف فريق ليفربول الإنجليزي، للإصابة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأخيرة، وذلك بناء على نتيجة المسحات الطبية التي يخضع لها الفريق بشكل مستمر.

وبحسب شبكة THE FIRM الإنجليزية، فإن محمد صلاح أصيب بفيروس كورونا، وسوف يخضع لمسحة ثانية صباح السبت الموافق 18 ديسمبر، وذلك لحسم موقفه النهائي بعد مؤشرات إصابته التي ظهرت من المسحة الأولى، وبناءً على ذلك سيتم مناقشة تأجيل مواجهة توتنهام وليفربول المقرر إقامتها الأحد.

ونجح صلاح في قيادة فريق ليفربول نحو تحقيق فوزًا ثمينًا على حساب نيوكاسل يونايتد، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار منافسات الجولة الـ 17 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، على أرضية ملعب “آنفيلد رود”.

بهذا الفوز الثمين يحافظ فريق ليفربول على موقعه في وصافة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 40 نقطة خلفًا للمتصدر، مانشستر سيتي برصيد 41 نقطة.

وعزز محمد صلاح من تصدره لجدول ترتيب قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 14 هدفًا، وبفارق 5 اهداف عن أقرب ملاحقيه، جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي، برصيد 9 أهداف.

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