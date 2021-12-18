من أعماله سلسال الدم.. وفاة الفنان محب كاسر بعد صراع مع المرض

ابو ظبي - احمد الجزار - توفى منذ قليل الفنان محب كاسر بعد صراع مع المرض، إذ تم نقله لأحد مستشفيات الأورام، ليلفظ أنفاسه الأخيرة.

وكانت السيدة حنان، زوجة محب كاسر، قالت إنه بعد اكتشاف إصابته بأورام على الكلى، ونقله للرعاية المركزة أصيب بفشل كلوى، ويقومون بعمل غسيل كلوى له، ولكن حالته ساءت وفى شبه غيبوبة.

وتابعت الزوجة وهى تبكى فى حالة انهيار: “أرجوكم ادعوا له أنا مليش غيره، وبطلب من الناس كلها تدعى لأن الدنيا أسودت فى وشى ومش متخيلة حياتى من غيره”.

والفنان محب كاسر من الوجوه التى يحفظها الجمهور، وهو من مواليد مركز إسنا بمحافظة قنا، وبدأ مشواره الفنى فى بداية الستينيات بفيلم “يوم الحساب” عام 1962 واستمر يؤدى أدوارًا صغيرة، أغلبها دور الحارس والبواب والغفير الصعيدى ومن أشهرها دور البواب فى فيلمى البحث عن فضيحة، والثأر، وفى الثمانينيات قدم عدد من الأعمال للتليفزيون فى المسلسلات والأفلام التليفزيونية، منها: “دموع فى عيون وقحة، محمد رسول الله، عائلة الأستاذ شلش، ليالى الحلمية، عفاريت السيالة”.

وكان آخر مشاركات الفنان محب كاسر فى مسلسلى “سلسال الدم” و”بدون ذكر أسماء” الذى شارك فيه عام 2013.

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