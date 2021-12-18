بحضور زوجها وأصدقائها المقربين.. نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الفنانة نيللي كريم، بعيد ميلادها الموافق اليوم السبت 18 ديسمبر، مساء الجمعة بحضور زوجها هشام عاشور، نجم الاسكواش المصرى السابق، وعدد من نجوم الفن والمجتمع والأصدقاء المقربين.

ونشرت ريهام حجاج، عبر استورى حسابها على إنستجرام، لقطات من حفل عيد ميلاد، وقامت نيللى بإطفاء الشموع، فيما حرص زوجها هشام عاشور، على تقبيلها من رأسها وسط إعجاب وتهانى الحضور، صحبتها بتعليق: “عيد ميلاد سعيد نونى”.

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من ناحية أخرى، تجسد النجمة نيللى كريم، دور موظفة بالشهر العقارى وتعيش رحلة معاناة خلال أحداث مسلسلها الجديد “أحوال شخصية” الذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل، وهو تأليف إبراهيم عيسى وإخراج ماندو العدل وإنتاج جمال العدل، ويشارك فى بطولة العمل شريف سلامة، وفاء عامر، أحمد حاتم، محمد ثروت وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة.

كما انتهت نيللى كريم، مؤخرا من تصوير مسلسل “الجسر” الذى تدور أحداثه فى 6 حلقات، تتقاسم بطولته إلى جانب عمرو سعد، ويشارك فى البطولة كل من: محمد علاء، أسماء أبو اليزيد، خالد كمال، فيدرا، سارة الشامى ومها نصار، وهو تأليف محمد سليمان عبدالملك، إخراج بيتر ميمى، وينتمى العمل لدراما الغموض والتشويق والخيال.

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