أسرار النجوم: نجمة شهيرة في السعودية تظهر عارية تمامًا في حوض الاستحمام والجمهور يعيش الصدمة .. اتفرج الصورة؟

الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لما تداولته مواقع ا لسوشيال ميديا خلال الايام الماضية أثارت عارضة أزياء السعودية الجدل بعد ظهورها عارية تمامًا، للمرة الثانية عقب ظهورها في حوض الاستحمام.

وتخطت العارضة المثيرة للجدل “باربي نجد”، كل الحدود، بسبب ظهورها بملابس مكشوفة، أظهرت المنطقة الحساسة من جسمها، حيث بدت وهي بلا بلابس داخلية.

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https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

وهذه هي المرة الثانية، التي تظهر فيها “باربي” بوضعية مخلة، حيث نشرت صورة، في وقت سابق، وهي في حوض الاستحمام، وتغطي صدرها بيديها.