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أسرار النجوم: نجمة شهيرة في السعودية تظهر عارية تمامًا في حوض الاستحمام والجمهور يعيش الصدمة .. اتفرج الصورة؟

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الرياض - محمد الاطلسي - وفقا لما تداولته مواقع ا لسوشيال ميديا خلال الايام الماضية أثارت عارضة أزياء السعودية الجدل بعد ظهورها عارية تمامًا، للمرة الثانية عقب ظهورها في حوض الاستحمام.

وتخطت العارضة المثيرة للجدل “باربي نجد”، كل الحدود، بسبب ظهورها بملابس مكشوفة، أظهرت المنطقة الحساسة من جسمها، حيث بدت وهي بلا بلابس داخلية.

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وجدوها  عارية تماماً.. عروس تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد قيام عريسها بممارسة هذا الفعل الصادم معها على السرير لمدة ثلاث ساعات متواصلة ؟

 

 

 

 

 

https://news.google.com/publications/CAAqBwgKMOruoQswsvm5Aw

 

وهذه هي المرة الثانية، التي تظهر فيها “باربي” بوضعية مخلة، حيث نشرت صورة، في وقت سابق، وهي في حوض الاستحمام، وتغطي صدرها بيديها.  

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أحمد ابراهيم

أحمد ابراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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