أسرار النجوم: لن تصدق كيف تغيرت ملامح شكل بطل مسلسل يوسف الصديق بعد 13 عاماً على عرضه - اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - تداولت حسابات فنية معنية بأخبار المشاهير صورة حديثة للفنان الإيراني مصطفى زماني الذي قام بتجسيد دور سيدنا يوسف الصديق في مسلسل "يوسف الصدّيق"، والذى عرض عام 2008.

وقارن النشطاء بين الصورة الحديثة وصورة قديمة للفنان الإيراني الذي حقق نجاحًا كبيرًا بعد تجسيد دور نبي الله يوسف الصديق، حيث تحدثوا عن تمتعه بنفس الوسامة وعدم تغيّر معالم وجهه.

II الأخبار الأكثر تصفحا الآن

وجدوها عارية تماماً.. عروس تلفظ أنفاسها الأخيرة بعد قيام عريسها بممارسة هذا الفعل الصادم معها على السرير لمدة ثلاث ساعات متواصلة ؟

وزماني هو ممثل إيراني، بدأ التمثيل لأول مرة في مسلسل (يوسف الصديق) عام 2008، حيث قدم شخصية النبي يوسف عليه السلام، وحقق له هذا الدور شهرة واسعة.