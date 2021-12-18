تعرف على سبب بكاء ميريام فارس في موسم الرياض

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من حفل الفنانة ميريام فارس ، بمهرجان ساوند ستورم، الذي أحيته ليلة الجمعة 17 ديسمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وتوقفت ميريام فارس، عن الغناء خلال الحفل بعدما شاهدت واحدًا من جمهورها يمسك عكازًا، وعلقت: «عشت 4 سنين من عمري على العكاز ما خلاش شئ يقف بوجهي، كنت أروح أسهر وانبسط واطلع على المسرح وأغني، والعكاز كنت أحبه ما أكرهه»، وانهارت بالبكاء.

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