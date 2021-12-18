أحمد زاهر يشارك متابعيه كواليس مسلسله الجديد



نشر الفنان أحمد زاهر صور جديدة له من حواليس مسلسلة الجديد “سوشيال” و ذلك عبر حسابه الشخصي علي موقع تبادل الصور و الفيديوهات انستجرام.

و كتب أحمد زاهر علي الصور قائلا:" رجعت للتصوير " مما اثار اعجاب متابعيه .

بدأ المخرج رؤوف عبد العزيز، تصوير أولى مشاهدة مسلسله الجديد "سوشيال"، بطولة النجم أحمد زاهر، وتأليف محمد جلال في أولى تجاربه بالدراما التلفزيونية.

وكشفت الشركة المنتجة عن القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة عبر إحدى المنصات الإلكترونية، حيث انضم إلي قائمة المشاركين في بطولة المسلسل بجانب أحمد زاهر كلا من ميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، وجاري التعاقد مع باقي أبطال المسلسل والإعلان عنهم.

وواصل المخرج رؤوف عبد العزيز في مسلسله الجديد، البحث عن دماء جديدة وضخها في أعماله على غرار مسلسلات السابقة، والعمل على دعمها، حيث يفضل دائما البحث والتنقيب عن المواهب الشابة المختفية عن الأنظار والتي تمتلك موهبة إبداعية مميزة ولكنهم في انتظار الفرصة التي تقدمهم للجمهور، حيث قرر تقديم الكاتب محمد جلال في أولى تجاربه في الدراما التلفزيونية في مسلسل "سوشيال"، مثلما فعل قبل ذلك في العديد من الأعمال الدرامية التي قدمها أبرزهم مسلسل"قمر هادي"، حينما قدم الكاتب إسلام حافظ، وأخرها رمضان الماضي مسلسل "الطاووس" والذي قدم لنا كاتب سيناريو مميز كريم الدليل.

مسلسل "سوشيال" تدور أحداثه في إطار اجتماعي حول مخاطر السوشيال ميديا، وينتمي إلى نوعية المسلسلات ذات الـ 15 حلقة، ومن المقرر عرضه على أحد المنصات الإلكترونية، ويشارك في بطولته كلا من أحمد زاهر، وميرنا نور الدين، وتامر فرج، وجيهان خليل، وعابد عنانى، وإسلام حافظ، تأليف محمد جلال في اولى تجاربه الدرامية، وتحت قيادة المخرج رؤوف عبد العزيز.