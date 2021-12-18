لأول مرة في مصر العرض الترفيهي العالمي للتزحلق على الجليد بإستاد القاهرة...

لأول مرة في مصر "Ilusio - Magic on Ice World Tour" العرض الترفيهي العالمي للتزحلق على الجليد بابتكار أجمل الرقصات والحركات الساحرة، سيقام العرض بالصاله المغطاه بإستاد القاهرة الدولي بداية من ١٦ الى ٢٥ ديسمبر برعاية هيئة تنشيط السياحة، والجدير بالذكر أن أعضاء الفريق الذي سيقوم بتقديم العرض من دول ( أمريكا ، كندا ، المانيا ، استونيا ، فرنسا ،المكسيك ،إيطاليا )، ويتضمن الحدث عرض مجموعة من الفقرات المختلفة قد تصل إلى ١٦ فقرة متنوعة.

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