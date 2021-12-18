شقيق سمير غانم ينشر صورة لكوبري الفنان الراحل

نشر حسام غانم - شقيق الفنان الكوميدي الراحل سمير غانم - صورة عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، للكوبري الذي يحمل اسم اخيه الراحل في التجمع الخامس، وذلك بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وظهر في الصورة، الجانب العلوي من الكوبري، وعليه لافتة «كوبري الفنان سمير غانم» ليدون شقيق الفنان الراحل لحظة تخليد اسم اخيه بعد وفاته.

كان الرئيس عبد الفتاح السيسى، وجه بإطلاق اسم الفنان سمير غانم على الكوبرى الجديد على محور محمد نجيب بمنطقة شرق القاهرة والمتقاطع أعلى الطريق الدائرى.

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بياناً قدمت فيه الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ بعد إطلاقه اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكباري الجديدة.

وجاء نص البيان كالآتى “تتقدم نقابة المهن التمثيلية وجموع فنانى مصر بخالص الشكر والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي على قرار سيادته بإطلاق اسم الفنان الراحل سمير غانم على أحد الكبارى الجديدة بالتجمع الخامس، هذا القرار الذى يعكس اهتمام ورعاية القيادة السياسية بالفن والفنانين المصريين” .

كما شكرت الفنانة دنيا سمير غانم ، الرئيس عبد الفتاح السيسي ، بعد أن وجّه بإطلاق اسم والدها الراحل الفنان سمير غانم على أحد الكباري الجديدة.

وقالت الفنانة دنيا سمير غانم ، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعى " انستجرام “: شكرا سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.. ربنا يرحمك يا بابي هفضل طول عمري فخورة بيك و فخورة إني شايلة إسمك”.