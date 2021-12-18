ننشر أبرز العلاقات العاطفية والطلاق بين المشاهير ونجوم لعالم 2021

عام 2021، مشحونا بالعديد من العلاقات العاطفية التي تبدأ وأخرى تنتهي، والارتباطات التي تتكشف للصحافة الأجنبية عن نجومهم المفضلين.

نذكر فيما يلي أبرز حالات الارتباط العاطفي، وقضايا الانفصال والطلاق بين المشاهير ونجوم العالم.

جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز

أعلن الثنائي الشهير جينيفر لوبيز وأليكس رودريجيز، إلغاء خطبتهما وانفصالهما رسميا، في بيان مشترك أبريل الماضي، بعد فترة طويلة من التكهنات حول علاقتهما وتأجيل حفل زواجهما.

وقالت لوبيز ورود في بيانهما، إنهما فضلا البقاء كصديقين، ويتطلعان إلى الحفاظ على العلاقة في هذا الإطار، بعد عامين من إعلان خطبتهما وتقديم نجم البيسبول الشهير بطلب الزواج إلى المغنية العالمية.

بدأ الثنائي المواعدة عام 2017، وأعلنا خطبتهما في مارس 2019، أثناء قضاء إجازاتهما في جزر الباهاما، ولكن بسبب جائحة كورونا تأجل الزفاف مرتين.

بعد انفصالها عن أليكس رودريجيز، عادت جينيفر لوبيز إلى حب حياتها السابق بن أفليك، وأصبح تقضي معه معظم وقتها، وقضت مع وأطفالها رحلة عائلية إلى مدينة ملاهي والتقطوا صورا تصدرت عناوين وصفحات مواقع الفن العالمية.

بن وجين بدا عليهما خلال الفترة الماضية أنهما في حالة حب جنونية، وتمكنا من استعادة علاقتهما من حيث توقفا منذ 17 عاما بعد فسخ خطبتهما.

بين عامي 2002 و2004 تطلع الجميع إلى حفل زواج جينيفر لوبيز وبن أفليك، وكانا الحبيبان الأكثر شهرة في هوليوود، وتهتم وسائل الإعلام بعلاقتهما كثيرا، ودام ارتباطهما حوالي 18 شهرا قبل فسخ الخطبة وإعلان الانفصال.

وظهرت لوبيز برفقة بن أفليك في العديد من المناسبات، وعروض أحداث أفلامه، ويتكهن محبيهما مؤخرا حول إمكانية زواجهما قريبا.

زيندايا وتوم هولاند

أكدت الممثلة الأمريكي الشابة زيندايا التي تبلغ من العمر 24 عاما، ارتباطها بزميل فيلمها الناجح Spider-Man: Homecoming، الممثل توم هولاند الذي يبلغ من العمر 25 عاما.

ظهرت تأثير كيوبيد الحب على زيندايا وتوم هولاند، والتقطت عدسات الكاميرات لهما العديد من الصور وهما في انسجام تام في أماكن عامة، وأثناء تواجد هولاند مع أسرة حبيبته الجديدة.

حرص الثنائي على إضفاء السرية على علاقتهما التي بدأت شرارتها عام 2017 عندما لعبت زيندايا دور صديقة وحبيبة سبايدر مان وزميلته في المدرسة الثانوية في فيلمهما الشهيرة.

ورغم ارتباط توم هولاند بشابة تدعى أوليفيا بولتون إلا أنه انفصل عنها في منتصف عام 2020 بحسب موقع Page six، لتبدأ قصة حبه الجديدة التي أطلقت عليها الصحافة الأجنبية اسم Tomdaya.

كيم كارداشيان وكاني ويست

قدمت نجمة تلفزيون الواقع الشهيرة كيم كارداشيان أوراقا جديدة أمام المحكمة للانفصال قانونيا عن زوجها ووالد أطفالها مغني الراب كاني ويست.

تتطلع كيم كادراشيان لاستعادة اسمها قبل الزواج والتخلص من لقب"ويست " الذي ظلت محتفظة به حتى تقدمها بورق الطلاق في فبراير الماضي، وترغب الآن في فضل قضايا حضانة أطفالها الأربعة عن حالتها الاجتماعية.

اتخذت كيم كارداشيان هذه الخطوة بعد ساعات من إعلان كاني ويست رغبته في العودة إليها، وأنه مازال يحبها في حفل أقيم برفقة دريك مؤخرا.

أعرب كاني ويست عن رغبته في عودة كيم كارداشيان إليه أثناء تقديم إحدى أغنياته، لكنها لا ترغب في المصالحة، خاصة بعد إعلان ارتباطها بالممثل الكوميدي بيت ديفيدسون.

طلبت كيم كارداشيان الطلاق رسميا في يناير الماضي، وذلك بسبب العديد من الأزمات التي واجهت أسرتها بسبب قرارات زوجها السابق كاني ويست وخوضه مجال السياسة ومعاناته من أزمات نفسية أضرت بها.

كاميلا كابيلو وشون مينديز

أعلنت المغنية الشابة الشهيرة كاميلا كابيلو انفصالها عن شون مينديز بعد عامين من الارتباط المعلن بينهما، وظهورهما بصورة مستمرة في الاحتفالات والمهرجانات الفنية.

ونشرت كاميلا كابيلو التي تبلغ من العم 24 عاما، بيانا مشتركا مع شون مينديز 23 عاما، عبر خاصية الاستوري على تطبيق انستجرام، تعلن فيها قرارهما بالانفصال في نوفمبر الماضي.

وقالت كاميلا في بيانها، إنهما قررا إنهاء ارتباطهما العاطفي لكن المحبة بينهما ستظل مستمرة، وسيظلان دائما أصدقاء مقربين مثلما كان الوضع في السابق.

شارك شون مينديز نفس الخبر عبر حسابه على انستجرام، ويبدو أن الثنائي الذي ظل على علاقة صداقة لمدة سنوات قبل ارتباطهما اتخذا قرارهما النهائي.

بدأت علاقة الارتباط بين كاميلا كابيلو وشون مينديز رسميا في يوليو 2019، وقدما سويا العديد من الفقرات الغنائية خاصة لأغنيتهما الأشهر Señorita.

قضى الثنائي فترة الحجر الصحي أثناء انتشار جائحة كورونا سويا، وصرحا بأن هذه الفقرة قربت من علاقتهما وأصبحت أقوى.