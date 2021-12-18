بلقيس تشعل جماس جمهورها في ساوند ستورم

أحيت الفنانة بلقيس فتحي ، حفلًا غنائيًا ساهرًا لها بمهرجان ساوند ستورم على مسرح ميدل بيست، في أكبر فعالية موسيقية بالشرق الأوسط، ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية، وذلك ليلة أمس الجمعة 17 ديسمبر.
ظهرت بلقيس فتحي ، خلال الحفل بإطلالة كلاسيكية، إذ ارتدت بدلة زرقاء اللون مخططة بالأبيض، وقدمت باقة متنوعة من أغانيها القديمة والحديثة التي تفاعل معها جمهور الرياض.
وقدمت بلقيس باقة متنوعة من أغنياتها، ومن بين هذه الأغاني: (هذا ملكنا، ممكن، انتهى، دبلوماسي، حالة جديدة، ياخاله، دو دوم) وغيرها من الأغاني التي تفاعل معها الجمهور.
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