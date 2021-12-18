ميريام فارس تبكي على المسرح في “ميدل بيست” بسبب مرضها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - لم تتمالك الفنانة اللبنانية ميريام فارس دموعها وبكت خلال حديثها مع جمهور حفلها ضمن فعاليات مهرجان “ميدل بيست” في الرياض.

وبكت ميريام فارس وهي تحكي لجمهورها عن مرحلة صعبة في حياتها ومرضها، دون الكشف عن التفاصيل كاملة، موضحة أنها قضت 4 سنوات من حياتها تستخدم العكاز.

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وخلال الحفل تحدثت ميريام فارس للجمهور وقالت إنها رأت شابا يستخدم العكاز وكان يرقص به، وقالت إنها أيضا أمضت 4 سنوات وهي تستخدم العكاز لكنها لم تجعل أي شيء يقف في وجهها، وغنت ورقصت ووقفت على المسرح وقدمت أغنية “برضو هعيش يا دنيا” في رسالة إلى جمهورها بالتحلي بالصبر في أي أزمة يتعرضون لها.

وأطلت ميريام في الحفل ببدلة لامعة وارتدت تحتها قميصا شفافا من تحته الصدرية فقط

وقدمت ميريام فارس مجموعة من أجمل أغنياها مع رقصاتها الشهيرة وسط تفاعل كبير من الجمهور.

يذكر أن مهرجان “ميدل بيست” بدأت فعالياته يوم الخميس 16 ديسمبر، وأحيا أول سهرة كل من محمد حماقي، وإليسا، وراشد الماجد، وماجد المهندس.

ومن المقرر أن يشارك في ميدل بيست العديد من النجوم المصرية والعرب منهم، محمد حماقي وتامر حسني ودينا الشربيني وحسن الرداد وماجد المصري وهدى المفتي وبلقيس فتحي وميريام فارس ومي عمر وروبي وسلمى أبو ضيف وعمرو يوسف وحسن الرداد وريم مصطفى ودينا الشربيني.

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