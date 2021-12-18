ثالث أغنى رجل عربي ووكيل سلسلة “كارفور”.. معلومات عن الملياردير الراحل ماجد الفطيم

ابو ظبي - احمد الجزار - خيم الحزن على العالم العربي لوفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم مؤسس “مجموعة ماجد الفطيم” وصاحب إحدى كبرى السلاسل التجارية في الشرق الأوسط.

بدايته مع عالم الأعمال

ماجد الفطيم مؤسس مجموعة «ماجد الفطيم» المتخصصة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق، والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وإفريقيا وآسيا، وذلك في العام 1992.

ثروته

تتباين الإحصائيات حول ثروته، حيث تتراوح بين 3.6 إلى 6.05 مليار دولار.

وصنفت مجلة «فوربس» ماجد الفطيم في المرتبة الثالثة ضمن قائمة «الأثرياء العرب لعام 2021» بثروة قدرت بـ 3.6 مليار دولار، فيما احتل المرتبة رقم 831 عالميًا.

أما مؤشر «بلومبرج للمليارديرات» فجاء تصنيف ماجد الفطيم لـ 2021 في المرتبة 476 ضمن مؤشر «بلومبرج»، بصافي ثروة نحو 6.05 مليار دولار.

أملاكه

وتمتلك وتدير شركة «ماجد الفطيم» اليوم 27 مركز تسوق و13 فندقا وأربعة مشاريع مدن متكاملة بالإضافة إلى العديد من المشاريع قيد الإنشاء.

إلى جانب ذلك تمتلك مجموعة «ماجد الفطيم» رخصة حصرية لتشغيل الهايبر ماركت للشركة الفرنسية «كارفور» في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ووسط آسيا.

وتدير شركة «ماجد الفطيم» عددًا من المراكز التجارية والفنادق، منها: (مول الإمارات في دبي، مول مصر في القاهرة)، ومشاريع مجموعته: (دالكيا الشرق الأوسط، ماجد الفطيم أوريكس، ماجد الفطيم لتجارة التجزئة، شركة ماجد الفطيم لإداراة الأصول العقارية).

نشأته

نشأ ماجد الفطيم في عائلة تجارية، حيث كان يعمل والده محمد وعمه حمد في تجارة الأخشاب والأقمشة واللؤلؤ.

الشيخ محمد بن راشد ينعى ماجد الفطيم

وساهم الفطيم في الطفرة العمرانية في الإنشاءات بمدينة دبي.

من جانبه، نعى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رجل الأعمال الإماراتي الراحل ماجد الفطيم، كاشفًا عن أن آخر قراراته كانت توظيف 3000 موظف.

وكتب الشيخ محمد بن راشد على عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «رحم الله أخانا ماجد الفطيم، رجل الأعمال المبدع، وأحد أهم تجار دبي وكبار رجالاتها، وصاحب عطاء للوطن وخير لا ينقطع.. آخر قراراته كان توظيف ٣٠٠٠ مواطن … رحمه الله وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. آمين».

اقرأ أيضا

بحضور زوجها وأصدقائها المقربين.. نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها في أجواء رومانسية وتوجه الشكر لابنة أصالة لهذا السبب (صور)

من أغنياء العالم وهذا أخر قرار أصدره.. وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم صاحب سلسلة “كارفور”

أول تعليق من محمد رمضان على ظهوره بالشيشة في حوار تلفزيوني (فيديو)