نجلاء بدر مع “فاهيتا”: نفسي أعمل عملية تجميل في مناخيري وكنت بحب أكل راس عود الكبريت والجير

ابو ظبي - احمد الجزار - حلت نجلاء بدر ضيفا على الدمية كارو في برنامج أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس، لتتحدث عن هواياتها بعيدًا عن الفن، وأيضا أول حب في حياتها والكثير من المعلومات الطريفة عنها.

وفيما يلي أبرز تصريحات نجلاء بدر في البرنامج:

اسمي بالكامل نجلاء محمود بدر صالح، وتاريخ ميلادي 6 أكتوبر.

أكره اسم الدلع نوجا لأني بحس إني ملزقة زي النوجا.

عمري ابتدى يوم ما اتجوزت في 2016.

كنت لا أحب النحو أيام الدراسة، والعربي بشكل عام.

كنت باكل حاجات غريبة زي راس عود الكبريت الأحمر، ولما طلع البني معجبنيش، وكنت باكل الجير والرمل.

أول قصة حب لي كانت غريبة، كنت صغيرة وبطلع أقف في البلكونة وحد بيقف في بلكونة الدور الأخير بعمارة طويلة، ومرة في مرة اكتشفت إنها فازة مش حد، كان عندي قصر نظر وعملت نضارة.

لعبت كرة قدم، ولعبت تنس، وكرة يد.

أحلى كلمة حد سمعتها كانت من زوجي وقال لي: تتجوزيني.

عندي حيوانات أليفة قط واسمه ميكي.. وميكي ماوس مش فار.

لا أحب الحشرات الطائرة مثل الصراصير والذباب والناموس عندي فوبيا منهم.

نفسي أعمل عملية تجميل في مناخيري لكن أصحابي مش موافقين.

أكتر دكتور بروح له دكتور الأسنان والجلدية.

أول عمل فني شاركت به كان مع نيللي في فوازير أنا وأنت، التمبوكا، وكانت قبل أغنية إبريق الشاي اللي ظهرت فيها مع سيد الملاح.

يذكر أن نجلاء بدر شاركت في بطولة فيلم “انهاردة يوم جميل” والذي عُرض في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية ويعد الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة نيفين شلبي.

يذكر أن نجلاء بدر شاركت في بطولة فيلم “انهاردة يوم جميل” والذي عُرض في افتتاح مهرجان القاهرة للسينما الفرنكوفونية ويعد الفيلم الروائي الطويل الأول للمخرجة نيفين شلبي.

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