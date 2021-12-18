رسالة حب من شيرين تثير الجدل عبر الانستجرام

تداول عدد من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، مقطع فيديو للفنانة شيرين عبد الوهاب، ظهرت فيه تبعث رسالة حب لشخص يُدعى «مراد» ما أثار الجدل على السوشيال ميديا، لاسيما أن الفيديو جاء بعد طلاقها من الفنان حسام حبيب.

وظهرت شيرين عبد الوهاب، في الفيديو ترتدي طاقية «آيس كاب» تداري به رأسها الحليق، وتقول: «هاي مراد، أنا صحيت من النوم أشرب مياة لقيتك باعتلي رسايل حلوة أوي.. I Love You بحبك».

وتساءل مستخدمي السوشيال ميديا حول هوية «مراد» الذي بعثت له شيرين رسالة الحب هذه، مشككين في أنه قصة حب جديدة، ولكن تبين أنه أحد معجبي الفنانة.