سمية الألفى تجرى عملية أستئصال ورم من الصدر

تخضع اليوم الفنانة سمية الألفى لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث تستأصل ورمًا في الصدر من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى عملية في الغدد اللمفوية، ومن المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناءً على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوى وعدد من الأقارب.

وجاء قرار العملية الجراحية، بعدما شعرت الالفى بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، وأجرت بعض الفحوصات التى حتمت ضرورة خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.