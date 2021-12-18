نادين نسيب نجيم و ابنتها يخطفان الأنظار عبر انستجرام

شاركت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، جمهورها بصورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”. وظهرت نادين نسيب نجيم، مع ابنتها مما أثار إعجاب متابعيها و علقت قائلة:" صباح الخير "

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