شاهد.. الفنانة هيفاء وهبي توجه رسالة لملك جمال لبنان

وجهت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، رسالة إلى الفائز بمسابقة ملك جمال لبنان 2021، متمنية منه أن ينشر رسالة حقيقية عن لبنان وأن يتمسك ببلده.

وفي حديث صحفي مع موقع "فوشيا"، قالت هيفاء وهبي: "هادي حكي كتير حلو عن لبنان وأظهر للجميع إلى أي درجة هو متمسك به وان شاء الله يعرف ينشر هذه الرسالة داخل وخارج لبنان".

وأضافت: "يسعدني أن أكون جزءا من لجنة تحكيم مستر لبنان، المكرسة هذا العام لبيروتنا الحبيبة..دعم المبادرات التي تعكس صورة إيجابية عن لبنان على الدوام".

وأشارت الفنانة اللبنانية إلى أن الجماهيرية التي تتمتع بها هي "نعمة من رب العالمين"، مشددة على أن "هناك العديد من الأشخاص الذين يحبونها ويتابعونها دوما، وهو الأمر الذي يحملها المزيد من المسؤولية لتقديم المزيد من الأعمال الفنية والتواجد بقوة على الساحة".

وكشفت الفنانة هيفاء وهبي أنها تتحضر للبدء بتصوير فيلمها السينمائي الجديد، فضلا عن تحضيرها لعدد من الأعمال الفنية التي سيتضمنها ألبومها الجديد.

وفي سياق متصل، نشرت هيفاء وهبي على صفحتها في "إنستغرام"، مجموعة من الصور لها خلال حفل انتخاب ملك جمال لبنان لعام 2021، وعبرت عن سعادتها كونها عضوا في لجنة تحكيم اختيار ملك جمال لبنان التي ينظمها نضال بشراوي، في حين أعرب العديد من متابعيها عن إعجابهم الكبير بهذه الإطلالة.