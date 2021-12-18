“مش بقلد شيرين”.. الفنانة السعودية أضوى فهد تكشف سبب ظهورها “حليقة الرأس”

ابو ظبي - احمد الجزار - فاجأت الفنانة السعودية أضوى فهد جمهورها منذ فترة بظهورها حليقة الرأس، خلال فعاليات حفل اختتام مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي.

وكشفت الفنانة أضوى فهد السبب وراء إزالتها لشعرها بالكامل، قائلة: أنا عملت كده عشان والدي اتوفى من شهر ونصف تقريبا، والموضوع أثر جدا في نفسيتي، يمكن كنت بنفس عن وفاته بطريقة ما، وروحت حلقت شعري.

وتابعت أضوى فهد: أول مرة أقف قدام المرآة بعد حلاقتي لشعري، قولت الله مرة حلو، وكان في هذا الفعل دعوة إني أكمل حياتي، يعني فيه جزء من قلبي راح بس هقدر أكمل بالجزء الباقي.

وقالت عن والدها الراحل: كان نفسي يكون موجود ويشوف كل ده، ويكون فخور بيا، وأنا مرة أحبك.

وربط الجمهور إطلالة أضوى فهد بالفنانة شيرين عبد الوهاب، حيث ظهرت شيرين عبد الوهاب حليقة الرأس في حفلها الأخير بالإمارات بعد طلاقها من حسام حبيب، وفسر الكثير الأمر بأن أضوى فهد قلدت شيرين عبد الوهاب.

وعلقت أضوى فهد، قائلة: حلقت شعري من شهر ونصف قبل شيرين عبد الوهاب، ومش بقلدها وشيرين عملت كدا للتنفيس عن شيء ما بداخلها، ويمكن بسبب انفصالها وأرادت أن تبدو قوية.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال أضوى فهد المسلسل السعودي اختطاف، من إخراج البريطاني مارك إفريست وتأليف أماني السليمي، وشارك العديد من الفنانين في المسلسل منهم إلهام على، ليلى السلمان، خالد صقر، ونور حسين.

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