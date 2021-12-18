بدرية طلبة لـ شيرين عبدالوهاب: “صعب اللي انتي عملتيه ومفيش راجل يستاهل” (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - حرصت الفنانة بدرية طلبة على دعم الفنانة شيرين عبدالوهاب في أزمتها، بعدما ظهرت حليقة الرأس في حفلها الأخير بالإمارات وذلك تزامنا مع طلاقها من حسام حبيب، ومرورها بحالة نفسية سيئة.

وشاركت الفنانة بدرية طلبة جمهورها بفيديو عفوي تضامنا مع شيرين عبدالوهاب عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مرتدية باروكة، وقالت: هحلق زلبطة على الزيرو.. مفيش راجل يستاهل التضحية.

وتابعت: “الواحدة مننا ما بتصدق شعرها يطلع تروحي تعملي كده وتمشي بلبوصة، وبعدين اكتئاب، ده الدول العربية كلها عندها اكتئاب، وبعدين عندك اكتئاب كلميني قوليلي يا بدارة عندي اكتئاب وأنا أجي أفرفشك، صعب أوي اللي انتي عملتيه، والنبي يا أختي مفيش راجل يستاهل، دا هما أسباب الاكتئاب، وخلي بالك من الاكتئاب اللي خلاكي تعملي كده دي العين اللي دخلت في شعرك

ووجهت بدرية طلبة رسالة إلى شيرين عبدالوهاب، قائلة: أنا بس عايزة أفرحك وأضحكك شوية، إنتي جميلة وأنا بحبك وبحب صوتك، وكل الناس بتحب صوتك، إنتي ست موهوبة وجميلة.

وعلى جانب آخر أثارت الفنانة شيرين عبدالوهاب الجدل مؤخرا بسبب ظهورها حليقة الرأس، في حفلها الأخير مما أثار العديد من التساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى تصريحاتها مع الصحفية نضال الأحمدية والتي نشرت على مجلة الجرس اللبنانية، وكانت آخر تصريحات شيرين عبد الوهاب عن حسام حبيب: حسام كبرني وحطني فوق راسه تاج.

وتابعت شيرين عبد الوهاب: يا فرحتي بالحب ده اللي شوهني وخلاني استحملت 4 سنين، وشوفوا إيه اللي حصل في الـ 4 سنين دول واحكموا، ومش هتكلم على حد كان في يوم من الأيام جوزي.

والجدير بالذكر أن آخر أعمال بدرية طلبة مسلسل اللي مالوش كبير مع الفنانة ياسمين عبدالعزيز، وأحمد العوضي ومن إخراج مصطفى فكري وتأليف عمرو محمود ياسين.

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