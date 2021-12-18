“استئصال ورم في الصدر”.. تفاصيل خضوع سمية الألفي لعملية جراحية اليوم

ابو ظبي - احمد الجزار - تخضع اليوم الفنانة سمية الألفى لعملية جراحية خطيرة في أحد مستشفيات منطقة المهندسين، حيث تستأصل ورمًا في الصدر من الدرجة الرابعة، بالإضافة إلى عملية في الغدد اللمفوية، ومن المقرر أن تمكث سمية عدة أيام في المستشفى بعد إجراء العملية بناءً على تعليمات الأطباء، حيث يرافقها نجلها الفنان أحمد الفيشاوى وعدد من الأقارب، وذلك وفقا لـ “اليوم السابع”.

وجاء قرار العملية الجراحية، بعدما شعرت الالفى بتعب شديد فى الصدر منذ عدة شهور، وأجرت بعض الفحوصات التى حتمت ضرورة خضوعها لعملية للاستصال ورم فى منطقة الصدر.

وفى سياق آخر، حضرت الأيام الماضية الفنانة سمية الألفى، العرض الخاص لفيلم “ريتسا” وذلك حتى تحتفل مع ابنها الفيشاوى بالفيلم، الذى يشارك في بطولته مع النجم محمود حميدة، فيلم “ريتسا” تأليف معتز فتيحة، وإشراف عام يوسف أيمن، وإخراج أحمد يسرى، ويشارك في بطولته محمود حميدة، وأحمد الفيشاوي، وأمير المصرى، وكارولين عزمى ومى الغيطى وعائشة بن أحمد ومريم الخشت ويوسف عثمان.

كما ظهرت سمية الألفى مؤخراًفى برنامج “السيرة” على قناة dmc، مع الإعلامية وفاء الكيلانى .

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