تغني راب وتظهر مع ابنيها.. تفاصيل ظهور أنغام مع أبلة فاهيتا في حلقة رأس السنة (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - تحل الفنانة أنغام ضيفة على برنامج “لايف من الدوبلكس” مع الدمية الشهيرة أبلة فاهيتا في حلقة الاحتفال برأس السنة.

ونشرت أنغام عبر حسابها على “تويتر” إعلان الحلقة، وتظهر فيه برفقة ابنيها عمر وعبد الرحمن، وتسألهما “أبلة فاهيتا” عن طريقة تعامل والدتهما في المنزل ويجيبان بصراحة لتصدم أنغام.

كما تتحدث أنغام عن طفولتها وتحكي بعض المواقف، كما تحاول غناء الراب.

يبث برنامج “لايف من الدوبلكس” في موسمه الحالي، يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع، في تمام الساعة 11 مساء على قناة ON.

يذكر أن أنغام أحيت حفلا في موسم الرياض بالسعودية على مسرح الأويس.

وتوجهت أنغام بعد الحفل لوضع بصمتها على Wall of Fame أو حائط المشاهير بموسم الرياض 2021، الذي تمتد فعالياته حتى 31 مارس 2022.

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