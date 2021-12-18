الطفلة “لوجي” في فيلم “الدادة دودي” تحتفل بخطوبتها (صور)

ابو ظبي - احمد الجزار - احتفلت الممثلة الشابة رضوى خالد التي اشتهرت في طفولتها بشخصية الطفلة “لوجي” في فيلم “الدادة دودي” بخطبتها.

وشارك شقيقها الممثل الشاب أحمد خالد متابعيه بصور له مع شقيقته نشرها عبر حسابه على “إنستجرام” وهو يبارك لها على الخطبة متمنيا لها السعادة.

كما نشر صورتها مع خطيبتها وبعض الأقارب

ورضوى خالد اشتهرت في طفولتها حيث شاركت في عدد من الأعمال، كان بدايتها فيلم “عريس من جهة أمنية” وبعدها وفي عمر 7 سنوات شاركت في فيلم “الدادة دودي” وشخصية الطفلة الشقية “لوجي”.

وتوالت الأعمال التي شاركت فيها ومنها مسلسل “سرايا عابدين” ومسلسل “حق ميت” لحسن الرداد، وهي تبلغ من العمر الآن 20 عاما.

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