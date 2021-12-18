“ورم لمفاوي بالصدر وتحت الإبط والزيارة ممنوعة”.. شقيق سمية الألفي يكشف تفاصل حالتها

ابو ظبي - احمد الجزار - تخضع الفنانة سمية الألفي خلال ساعات لعملية استئصال ورم بمنطقة الصدر، داخل أحد المستشفيات الخاصة بمنطقة المهندسين، وذلك بعد أن اكتشفت إصابتها بهذا الورم في الأيام الماضية.

وكشف ألفي، شقيق الفنانة سمية الألفي، تفاصيل الحالة الصحية للفنانة، وقال: هتعمل العملية كمان ساعات، وهتعمل عملية إزالة ورم في الجهاز اللمفاوي تحت الإبط والصدر، وحاليًا هي حالتها كويسة، لكن الزيارة ممنوعة عنها.

وتابع ألفي: سمية اكتشفت الموضوع من فترة بالصدفة، فهي لاحظت بالصدفة ورم في جسدها، وتعبت منه، لذلك خضعت لبعض الفحوصات والتحاليل، التي اكتشفت من خلاله مرضها.

وفي سياق منفصل، كان آخر ظهور للفنانة سمية الألفي، خلال العرض الخاص لفيلم ريتسا، حيث حرصت على التواجد مع نجلها أحمد الفيشاوي، في أول عرض لفيلمه الجديد، حتى تدعمه.

وتواجدت سمية الألفي خلال العرض الخاص للفيلم، لكنها دخلت لصالة العرض من الباب الخلفي للسينما، حتى تتجنب الظهور الإعلامي أو إجراء بعض الحوارات الصحفية.

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