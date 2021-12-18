أسرار النجوم: مفاجأة فنية غير متوقعة : هذا الفنان الكبير والقدير الذي تزوج السندريلا سعاد حسني هو ابن الفنانة ليلى مراد .. لن تصدق من هو ؟.. اتفرج الصور

الرياض - محمد الاطلسي - معلومات قد تبدوا مفاجئة للبعض وربما أن الكثيرين لا يعرفها أن للفنانة ليلى مراد فنان كبير بل يعد من اكثر الفنانين شهرة في الوطن العربي وله مسيرة حافلة في هذه المجال.

وتفصيلا فقد تزوجت الفنانة الراحلة ليلى مراد لاكثر من مرة فبعد تجربتها الفاشلة مع الفنان أنور وجدي، ارتبطت بوجيه أباظة ثم تزوجت أخيرًا من المخرج فطين عبدالوهاب.

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ليلى أنجبت من فطين ابنها زكي فطين عبدالوهاب، والذي رآه الجمهور وشاهده مؤخرًا من خلال عدد من الأعمال ومن بينها «تفاحة آدم»، كما أنه عمل كمساعد مخرج ومدير تصوير.

زكي فطين عبدالوهاب تزوج في بداية حياته من الفنانة سعاد حسني، رغم أن والدته عارضت هذا الزواج لأن سعاد كانت تكبره بـ20 عامًا، ولكنه ارتبط بها لمدة 11 شهر ثم طلقها.