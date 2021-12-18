أسرار النجوم: أكثر فنانة كانت ريحتها وحشة وصعب تبوسها ؟.. رد غير متوقع من الفنان حسين فهمي- اتفرج!

الرياض - محمد الاطلسي - أُطلِق على الفنان حسين فهمي العديد من الألقاب ما بينها آخر بشوات السينما، واشتهر حسين فهمي بعلاقاته المتعددة، لوسامته الشديدة، وهو من مواليد العام 1940، وبدأ حياته الفنية في بداية منتصف الستينات من القرن الماضي. ارتبط الفنان حسين فهمي 6 مرات منها مرتان فقط من الوسط الفني، ولم تشتهر زيجاته رغم تعددها نتيجة لعدم تسليط الأضواء عليها خاصة لعدم شهرة الزوجات.

وتحدث الفنان حسين فهمي خلال لقاء سابق مع أبلة فاهيتا عن مشواره الفني وعلاقاته كما روى بعض المواقف الطريقة التي مر بها على مدار حياته، كما كشف عن اسمه الحقيقي وهو محمد حسين رافضًا الكشف عن عمره الحقيقي. وأوضح أنه التحق بكلية الحقوق في بداية حياته، تنفيذًا لرغبة أسرته حتى يصبح قاضيًا على غرار باقي العائلة، واستمر بها لمدة عامين، لكنه لم يستطع أن يحبها لذلك تركها والتحق بمعهد السينما ليبدأ حياته الفنية. وسألته فاهيتا عن أكثر فنانة كانت ريحتها وحشة فصمت قليلاً ثم اعتذر وقال إنه لا يمكن أن يجيب على هذا السؤال. كما كشف أنه لا يحب مشاهدة أفلامه لأنه كثير الانتقاد لنفسه، وعن علاقته بأحفاده أوضح أنه لا يعترف بفكرة الأولاد والأحفاد وأنه يفضل أن يخاطبه أحفاده وأبناؤه باسمه مباشرةً. وعن أغرب تصريحاته، فكانت تتعلق بموقف تعرض له في أحد البلاد، عندما وجد سيدة تختبئ له أسفل سريره بالفندق الذي كان يقيم به، واكتشف حينها أنها كانت على اتفاق مع طاقم التنظيف الخاص بالفندق لتسهيل عملية الدخول، كما كشف أنه كثيرًا ما يتعرض للمعاكسات من قبل السيدات وكان أشهرهن الفنانة العالمية صوفيا لورين التي قامت بمعاكسته.

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