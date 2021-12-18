تعطيل الدراسة ومنح الأم الموظفة إجازة يومي الأحد والاثنين بالإسكندرية بسبب سوء الأحوال الجوية

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تعطيل الدراسة يومي الأحد والاثنين الموافقين 19 و20 ديسمبر 2021 بجميع المدارس الحكومية والخاصة والمعاهد الأزهرية طلاب ومعلمون بنطاق المحافظة، وذلك نظرا لسوء الأحوال الجوية.

كما أصدر الشريف تعليماته، بمنح الموظفة التي ترعى طفلًا أو أكثر يقل عمره عن 12 سنة ميلادية إجازة استثنائية يومي الأحد والاثنين 19 و20 ديسمبر، وذلك حفاظًا على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب، ويستثنى من ذلك، القيادات، وأطقم العمل والنوباتجيات، وفق الاحتياجات التي يحددها مديرو الإدارات التعليمية.

وقال محافظ الإسكندرية، إن هذا يأتي في إطار الحرص على إتاحة الفرصة للأجهزة والجهات المعنية لاتخاذ جميع التدابير اللازمة والتعامل الفوري مع تداعيات حالة عدم الاستقرار في الطقس والآثار السلبية الناجمة عنها، وحفاظا على سلامة المواطنين.

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، قد أعلنت عن موجة من التقلبات الجوية تشهدها الإسكندرية بداية من غدا الأحد وحتي الأربعاء المقبل، حيث تشير توقعات الأرصاد الجوية وجود منخفض جوي مع فرصة لتساقط الأمطار، مع زيادة ملحوظة لنشاط الرياح وانخفاض درجة الحرارة إلى مقارنة بالأيام الماضية يبلغ ذروته بعد غدا الأثنين حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 15.

وطبقا للتوقعات من الممكن أن تكون الأمطار بداية من غدا الأحد رعدية ومصحوبة برياح شديدة البرودة، فضلا عن وجود اضطراب في الحركة الملاحية حيث ستصل سرعة الرياح ما بين 60-70 كم/ ساعة، مع ارتفاع موج البحر ما بين 2-4 أمتار.

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