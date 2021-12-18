“لم يتم الكشف عن سبب تدهور حالتها والاستعانة بفريق طبي اَخر”.. تطورات حالة الراقصة لورديانا

ابو ظبي - احمد الجزار - كشف أدمن حساب الراقصة البرازيلية لورديانا، تطورات حالتها الصحية بعد نقلها مؤخرًا إلى العناية المركزة”.

وكتب الأدمن في منشور عبر صفحة لورديانا، على “إنستجرام”: “تحديث.. في الوقت الذي نقف فيه اليوم، قرر الفريق الطبي نقل لورديانا إلى فريق متخصص في وحدة العناية المركزة في 17 ديسمبر من أجل مراقبة استقرار حالتها الصحية ودعم وضعها الصحي.

وأضاف: يظل عدم الحصول على تفاصيل حول مشكلتها الطبية غير معروف، وسيتم الكشف عنه بمجرد وصول الفريق الطبي إلى السبب الجذري، نحن نقدر كل دعمكم وحبكم.. دعونا نصلي من أجلها ونتمنى لها الشفاء الآمن من هذه المرحلة.

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وأشار أدمن حسابها سابقًا عبر انستجرام، إلى أنها تمر بفترة عصيبة بحياتها، وتم نقلها للعناية المركزة بعد تدهور حالتها الصحية، كما أنها اضطرت لإلغاء جميع الاتفاقيات التي أبرمتها خلال الفترة المقبلة لحين تماثلها الشفاء.

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