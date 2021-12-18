موجة باردة قادمة من أوروبا ورياح وأمطار.. الأرصاد تحذر من طقس غدًا الأحد

ابو ظبي - احمد الجزار - أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، أن غدًا الأحد، تشهد البلاد أجواء شتوية شديدة البرودة.

وقالت الأرصاد في بيانها، إنه يسود طقس بارد نهارًا على معظم الأنحاء، شديدة البرودة ليلا بسبب سيطرة جبهة هوائية باردة قادمة من أوروبا؛ حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمى على القاهرة 17 درجة والسواحل الشمالية 16 درجة وتنخفض عن 10 درجات ليلا؛ ويزيد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

أما بالنسبة للرياح، تنشط الرياح الجنوبية الغربية على كل الأنحاء الشمالية مثيرة للرمال والأتربة على الدلتا والقاهرة والوجه البحري تصل سرعة الرياح إلى 40 كم/س وهباتها تصل إلى 55 كم/س.

وتابعت الأرصاد، أن الأمطار تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة من على أقصى غرب البلاد عند السلوم تكون رعدية يصاحبها سقوط الأمطار تكون متوسطة إلى غزيرة الشدة، ومع تقدم الوقت تصل إلى مطروح والإسكندرية ثم مع نهاية اليوم تصل لمناطق من الدلتا والقاهرة ومدن القناة وشمال الصعيد.

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