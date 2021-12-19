تغني في غرفة العمليات مع زوجها.. رنا سماحة تكشف كواليس ولادة طفلها (فيديو)

ابو ظبي - احمد الجزار - نشرت الفنانة رنا سماحة فيديو جديد على حسابها بموقع إنستجرام أثناء التحضيرات لولادة طفلها الأول.

تظهر رنا من داخل غرفة العمليات وقبل الولادة وهي تقوم بالغناء مع زوجها، كذلك يظهر في الفيديو تحضيرات العملية وأثناء الولادة

كما يحتوي الفيديو على رسائل من العائلة للطفل المولود حديثًا وامنياتهم له بحياة سعيدة.

View this post on Instagram A post shared by Rana Samaha (@ranasamaha)

كتبت رنا معلقة على الفيديو “أحلى يوم في عمري لما نور مالك قلبي وحياتي كلها يارب احفظه وبارك فيه.. عايزة أشكر دكتور أحمد مرزوق والكرو بتاعه اللي بجد محسسونيش إني في ولادة على قد ما حسيت إني في رحلة عظيمة آخرها جميل.. وأشكر تامر على الفيديو القمر ده”

وتابعت “عايزة أشكر جوزي حبيبي وأهلي وأصحابي وكل اللي سندوني ودعموني.. واستنوا حبيب مامي كامله قريبا جدا.”

يذكر أن رنا سماحة وزوجها سامر أبو طالب رزقا بمولودهما الأول منذ أيام قليلة وقاما بتسميته “مالك”

اقرأ أيضا

بحضور زوجها وأصدقائها المقربين.. نيللي كريم تحتفل بعيد ميلادها (صور وفيديو)

ياسمين صبري تحتفل بعيد زواجها في أجواء رومانسية وتوجه الشكر لابنة أصالة لهذا السبب (صور)

من أغنياء العالم وهذا أخر قرار أصدره.. وفاة رجل الأعمال الإماراتي ماجد الفطيم صاحب سلسلة “كارفور”

أول تعليق من محمد رمضان على ظهوره بالشيشة في حوار تلفزيوني (فيديو)